"PRIŠAO MI JE I REKAO DA ĆE ME IZBOSTI"! Bivši reprezentativac otkrio jezive detalje prelaska iz Crvene zvezde u Partizan

Nekadašnji košarkaš Partizana, Crvene zvezde, Hemofarma i mnogo Raško Katić, gostovao je u podkastu "Kod Luke i Kuzme", gde je pričao o mnogim anegdotama iz bogate karijere.

Foto arhiva VN

Na terenu je bio veliki borac, miljenik navijača u kojem god klubu da je igrao, umeo je često da koristi i neke prljave trikove, gde je nervirao protivničke igrače. Tako je zbog jednog takvog došlo je i do tuče sa Aleksom Marićem, tadašnjim centrom Partizana i to dok je Raško igrao za Hemofarm. To se dogodilo u Milenijumu, tokom finalne serije KLS.

- Znam da 90 odsto ljudi ne mogu da reše to u glavi. Ja sam na terenu radio svašta, saplitao, čupao, ja kad uđem unutra, došao sam da pobedim. Gubim čoveka koji sam sad. Da me sad pitaš, da bih radio ponovo, ne znam još uvek. Oni su bili nervozni, uvek je bilo na jednu loptu, tuča, laktovi. Nisam očekivao. Jesam digao lakat, pogodio sam ga u bradu verovatno, nisam očekivao da će krenuti pesnicom. Ja nisam ni znao da je krenuo pesnicom. Nije to bio udarac, nego kao da smo pali zajedno, to nije ni bila tuča. To nije bilo kao sa pokojnim Dejanom Milojevićem kada je "heftao" redom, nego kao neka ženska tuča, vukli smo se, ne možeš ni da udariš. Posle toga smo se Aleks Marić i ja videli u hotelu i pozdravili. Ljudi kod nas vole to. Ti odeš na basket sa bratom i pobiješ se, neko vidi sa strane, odmah zovu roditeljske sastanke.

Foto arhiva VN

Upitan je i o prelasku iz Partizana u Zvezdu i da li je imao nekih problema i pretnji od strane navijača.

- Ne znam koliko je to za priču, koliko nije. Imao sam ja nekih garancija da se neće desiti ništa. Uvek sam bez straha razmišljao, zdravorazumski, generalno nemam strah. Imao sam jednu pretnju kada sam prešao iz Partizana u Crvenu zvezdu, jedan navijač iza klupe mi je na jednom derbiju došao i prišao i rekao da će me naći negde i izbosti, a ja mu rekao da sam svaki dan na Kalemegdanu sa klincima. Kom se igraču bilo šta ikada desilo ko ne provocira", otkrio je Katić.

Priznao je da se tokom karijere nikada nije vodio emocijama.

Foto arhiva VN

- Ja sam profesionalac, radio sam za novac i karijeru, birao timove koje mislim da će biti bolji, nisam se vodio emocijama. Milion igrača koji igraju u Partizanu su bili na tribinama Zvezde, bili navijači, ne znam šta. To je glupost sve, da ne pominjem imena sad. Kad igram za Partizan, igram svim srcem, kad igram za Crvenu zvezdu igram svim srcem i za Batočinu igram svim srcem", naglasio je bivši centar naše reprezentacije.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara