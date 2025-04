GORAN DRAGIĆ OTVORIO DUŠU: Pretili su mi nakon finala Evropskog prvenstva Slovenija - Srbija

Jedan od najbolnijih poraza u novijoj istoriji srpske košarkaške reprezentacije je onaj koji se dogodio u finalu Evrobasketa 2017. godine, kada je Slovenija slavila i osvojila zlato zahvaljujući sjajnom Goranu Dragiću, koji se još jednom podsetio tog duela.

foto: EPA

Tada je selekcija Slovenije slavila sa 93:85 u velikom finalu u Sinan Erdem dvorani, a Goran Dragić je bio najbolji igrač u svojoj ekipi.

On je postigao 35 poena, dodao je tri asistencije i imao je sedam skokova.

Sada se i podsetio Dragić tog finala u podkastu sa Nikolom Jovićem.

- To je bilo ipak pre tvog vremena. Kad smo vas pobedili dobio sam puno poruka od moje porodice. Od ove sa tatine strane pošto sam po njegovoj lozi Srbin. Pretili su mi, što sam to uradio, ali na kraju krajeva to je život - poručio je Goran Dragić.

Nikola Jović je potom imao reči hvale o Nikoli Jokiću, s kojim je osvojio dve medalje.

- Igrati s Jokićem je najlakše na svetu. Toliko je lako da mislim da ne postoji igrač koji ne bi mogao da igra s njim. Uvek bira najbolji potez. A igrati protiv njega, to je preteško – čita igru bolje nego drugi, jak je, može da bude gde god na terenu - poručio je Nikola Jović.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?