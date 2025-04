ŠTA SE DEŠAVA SA DONČIĆEM? Minesota povela u seriji, ne pomaže Lejkersima ni Lebron DŽejms

Košarkaši Minesota timbervulvsa pobedili su Los Anđeles lejkerse 116:104 i poveli 2-1 u prvoj rundi Zapada.

FOTO: Tanjug/AP

"Vukovi" su po receptu iz prvog meča slavili u prvom susretu na domaćem parketu.

Prepušteno je jednom od nosilaca Lejkersa da ima vrhunsku partiju, dok su drugi daleko od njegovog učinka. S druge strane, Minesota je imala bolje raspoređene poene i odbrana je ponovo bila važan faktor.

Lejkersima je pripao interval od sredine druge deonice do početka trećeg perioda. Sve pre i posle išlo je na ruku domaćina. Završnih plus 12 bili su i maksimalni plus.

Džejden Mekdenijels je predvodio pobednički sastav sa 30 poena, Entoni Edvards je beležio 29 poena, osam skokova i osam asistencija, a Džulijus Rendl je stao na 22 poena.

Lebron Džejms je prednjačio sa 38 poena i 10 skokova. Ostin Rivs je stao na 20 poena i sedam skokova, dok je Luka Dončić postigao 17 poena, podelio osam asistencija i uhvatio sedam skokova. Razlog slabijeg poenterskog učinka Slovenca leži u šutu za tri - tek 2/8.

Sledeći duel je u nedelju od 21.30 po srednjeevropskom vremenu.