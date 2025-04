"MAJSTORE, NISI IGRAČ": Đurović žestoko udario po košarkašu Crvene zvezde

NEKADAŠNjI košarkaški trener Vlade Đurović kritikovao je košarkaša Crvene zvezde nakon utakmice sa Panatinaikosom.

FOTO: M. Vukadinović

Na udaru košarkaškog analitičara Đurovića našao se Rokas Gedraitis koji je imao priliku da donese pobedu svom timu u poslednjoj sekundi kada je nakon skoka promašio pod košem rivala.

Crveno-beli su zbog toga ostali na desetom mestu, pa će u plej-inu igrati protiv minhenskog Bajerna u utorak veče. Ako žele da nastave takmičenje, moraće da slave u Minhenu, a onda da savladaju, takođe u gostima, pobednika duela Real Madrid - Pariz.

- Ovo što je uradio Giedraitis... On nije igrač za velike utakmice. On je tri zadnja šuta promašio, iznudio penal i promašio dva bacanja. Da je bar jedno ubacio, Zvezda bi dobila. Ne mislim da na njega treba svaljivati sve. Ali, majstore, nisi igrač, nemaš živce za takve utakmice - poručuje Vlade Đurović u studiju televizije "Arena sport".

Kaže da je košarkašima generalno popustila koncentracija u završnici utakmice. Nije tu samo na udaru bio Gedraitis, već i neki od najefikasnijih igrača crveno-belih.

- Mogao je da bude heroj (Gedraitis, prim.aut.) i čak bi na mene vikali. Ali, nije to to. Nedović je odigrao utakmicu posle dugo vremena. Ja sam rekao - majstore, moraš nešto da uradiš. On je dao 22 poena. Onakva serija trojki... Ali i on je na kraju, zajedno sa Mekintajerom, prodao neke lopte. Onih 25 minuta je odigrao doktorski. Ja stalno govorim da je Mitrović za klasu bolji igrač od Brauna. Zna da napravi pik-end-rol, zna da odigra centarski - kaže Đurović.

