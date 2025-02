"PROŠLE GODINE JE BIO NAJBOLJI, A OVE..." Jokićev saigrač "zagrmeo" zbog Srbina i MVP trke

Nikola Jokić nastavio je da igra sjajno i posle Ol-star pauze, a sada je njegov uticaj na igru prokomentarisao i njegov saigrač.

FOTO: EPA

Jedan od Jokićevih najvažnijih saigrača Aron Gordon govorio je tome da li Srbin zaslužuje MVP priznanje.

- Prošle godine je dobio MVP priznaje, a ove godine je još bolji. Svi njegovi brojevi su porasli. Bolje šutira, u proseku daje tripl-dabl. Njegovi brojevi su bolji od onih koji ima Šej - rekao je Gordon.

Posebno je istakao skokove i asistencije kod srpskog centra.

- On to radi dok vuče 12 skokova i 10 asistencija po utakmici. Šta mi ovde gledamo? Imamo jednu od "luđih" statističkih linija ikada. Utičete na igru u svim oblastima. On šutira prokleto skoro 50% za tri, šutira preko 50% iz igre, šutira 85% sa penala - rekao je igrač Denvera.

Na kraju je pohvalio igre Šej Gildžs Aleksandera, ali je istakao da bi MVP nagrada trebala da ode u Jokićeve ruke.

- Šej je neverovatan. Mislim da Šej dobija titulu strelaca, Džoker dobija MVP i to je upravo ono što jeste - dodao je on.

