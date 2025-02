ZVEZDA JURI KA PLEJ-OFU EVROLIGE: Crveno-beli pokazali silu protiv Asvela u punoj Areni

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Asvela rezultatom 73:66 u 25. kolu Evrolige.

Crvena zvezda - Asvel 73:66

Obe ekipe su počele meč veoma oprezno i ni jedan tim nije uspeo da napravi osetniju razliku nakon prvih deset minuta. Druga deonica je u potpunosti pripala Zvezdi koja je od samog početka ovog dela meča vezala pet poena preko Kenana i Petruševa i uspela da napravi razliku.

Nastavili su da igraju skoncentrisano i u nastavku, te su polovinom ove deonice crveno-beli uspeli da steknu i prvu dvocifrenu razliku. Asvel je u poslednjem minutu uspeo da spusti na minus tri, ali je Kenan pogodio za dva poena i domaći su otišli na veliki odmor sa pet poena prednosti.

Treću deonicu je počela bolje Zvezda. Vezali su četiri poena na startu ove četvrtine, dok se Asvel ponovo mučio u napadu. Nastavili su crveno-beli da igraju snažno i koncentrisano u odbrani i uspevali su da održe solidnu prednost. Jedino su domaći imali problem sa linije penala, ali im to nije smetalo da održe razliku na svojoj strani. Do kraja treće četvrtine Asvel je uspeo da veže nekoliko poena, ali je Zvezda održala šest poena prednosti.

Poslednja deonica počela je u znaku Kodija Milera Mekintajera. Najpre je sjajno asistirao za Gredaitisa, potom pogodio i slobodna bacanja i vratio Zvezdi dvocifrenu prednost. Do kraja Zvezda je jakom odbranom uspela da sačuva prednost i upiše veoma značajnu pobedu.

Crveno beli su nakon ovog meča došli do 15 trijumfa i nastavljaju pohod ka plej ofu Evrolige, dok će plasman na tabeli biti poznat nakon što se kompletira 25. kolo. Asvel je upisao 14 poraz i sada su se dodatno odmakli od borbe za nastavak takmičenja.

Četvrta četvrtina:

40' - Kraj meča! Crvena zvezda je pobedila!

40' - Promašuje i Asvel. Kalinić sada uspeva da izbori dva penala. Blizu je Zvezda pobede.

39' - Bolomboj je uhvatio loptu posle podbacivanja. Kalinić je imao sjajnu priliku ali nije uspeo.

39' - Mekintajer pogađa važan koš za Zvezdu. Li je bio sam, ali nije pogodio. Ponovo mrtva lopta.

38' - Sako pravi peti faul, a na drugoj strani Nedović je izborio faul i produžio napad Zvezde, ali nije ga domaćin iskoristio. Velika greška Kalinića. Faulira Maledona koji je pogodio i imaće dodatno slobodno bacanje. Sferopulos mora da traži tajm aut.

37' - Još jedan loš napad Zvezde, ali ni Asvel se "nije proslavio".

37' - Ponovo Zvezda ne može da pogodi u napadu, a Sako pravi dosta problema. Ponovo će na liniju penala, a Sferopulos reaguje vraćanjem Bolomboja.

36' - Greška sada igrača Zvezde. Pustili su Sakoa, a potom je Mitrović i napravio faul. Imaće igrač Asvela 2 + 1.

36' - De Kolo nije iskoristio "poklon" Jaga, pa se upravo Brazilac na drugoj strani zaleće. Ovaj put dobija faul.

35' - Nova greška Asvela, ali nije Zvezda uspela da naplati to. Sako je kaznio to i pogodio za dva.

34' - Odbranila se Zvezda, a onda Kenan radi ono što najbolje zna - pogađa za tri sa osam metara! Plus 14 za domaće!

33' - Nema poena na obe strane. Najpre je Davidovac sjajnom odbranom sprečio Bentila da dođe do koša, da bi potom Mitrović zakomplikovao. Gedraitis pogađa za tri i Arena je eksplodirala.

32' - Mekintajer je pogodio dva slobodna bacanja, ali je Herison odgovorio za dva. Petrušev ne može večeras ništa da pogodi, a Herison to opet koristi i smanjuje na minus osam.

31' - Počela je poslednja deonica! Odmah Jago krade loptu i dodaje do Gredaitisa koji zakucava. Za loptu će skakati Lovernj i Bolomboj, pošto je sudija dosudio mrtvu. Asvel gubi loptu i njihov trener traži tajm aut.

Treća četvrtina:

30' - Kalinić je iskusno izvukao faul u napadu, a potom je pogodio i za tri, međutim Bentil je vratio. Kraj treće deonice!

30' - Bolomboj je ukrao loptu i krenuo u kontru sam. Iako je pored sebe imao Kalinića on je želeo sam i ispostavilo se da je to pravi potez jer je pogodio i dobio slobodno bacanje koje je takođe realizovao.

29' - Bentil je pogodio za dva, a Bolomboj nije uspeo da poentira. Zvezda je sjajnom odbranom došla do lopte, ali se Jago ponovo zaleteo i napravio faul u napadu.

28' - Sako je pogodio za dva, ali je Kenan odgovorio na pravi način - trojkom!

28' - Bentil pogađa za dva i Asvel je na minus šest. Sferopulos mora da traži tajm aut.

27' - De Kolo je pogodio za dva. Potom Braun pogađa jedno bacanje.

26' - Petrušev je pogodio jedno bacanje. Na drugoj strani Maledon je pogodio za dva. Petrušev ponovo ide na liniju penala i promašuje oba.

25' - Kalinić je pogodio jedno bacanje i odveo Zvezdu na plus deset. Ponovo su se crveno-beli odbranili, potom je i Braun pogodio dva slobodna bacanja.

24' - Uspeva da postigne sigurne poene Džoel Bolomboj. Sjajno je Zvezda odbranila dobar napad Asvela, ali nije uspela da poentira u kontri. Bolomboj je uspeo da izbori sada i faul u napadu.

23' - Crveno-beli su usporili u napadu, ali i Asvel ne uspeva da dođe do poena tako da domaći uspevaju da održe prednost.

22' - Zvezda je izgubila loptu i Asvel je došao do poena.

21' - Počelo je drugo poluvreme! Mekintajer postiže poene za Zvezdu odmah na početku. Potom crveno-beli i kradu loptu i Nedović postiže koš.

Druga četvrtina:

20' - Kraj prvog poluvremena! Vodi Zvezda pet poena razlike.

20' - Kenan je pogodio za dva. Trener Asvela sada traži tajm aut. Francuzima je ostalo još 8,8 sekundi do kraja poluvremena.

20' - Lovernj sada poentira. Lako je Asvel došao na minus tri pa Grčki strateg mora da traži novi tajm aut posle manje od minuta igre.

19' - Tajm aut nije pomogao Zvezdi. De Kolo je lako stigao do poena, a na drugoj strani Nedović nije odgovorio.

19' - Asvel ponovo prekom Maledona dolazi do poena iz penala. Sada je i Kalinić pogrešio. Sferopulos traži tajm aut.

18' - Maledon pogađa dva penala, potom isti igrač udara rampu Nedoviću. Asvel takođe ne uspeva da dođe do poena.

17' - Zvezda i pored ekstra poseda, nije uspela da postigne poene. Nisu do bili najbolji šutevi, ali prednost je i dalje dvocifrena.

16' - Džekson je ušao i odmah poentirao, ali Jago nastavlja da igra sjajno. Pogađa sada za tri, a odbrana Zvezde ne dozvoljava Asvelu da dođe do koša.

15' - Ponovo Mitrović hvata loptu posle promašaja Jaga, a potom i poentira. Zvezda prvi put ima plus deset. Trener Asvela mora da traži tajm aut.

14' - Roberson je uspeo da "izvuče prve poene za Asvel iz igre u drugoj deonici, ali Mitrović je odmah odgovorio.

13' - Petrušev pravi očiglednu grešku u koracima, međutim Lovernj nije uspeo to da kazni jer je promašio ceo koš. Nedović to kažnjava za tri, na sjajnu asistenciju Jaga.

12' - Loša napadačka igra trenutno na obe strane, s tim što Zvezda uspeva da održi prednost od šest poena.

11' - Počela je druga deonica! Kenan odmah pogađa za tri. Potom i Petrušev realizuje oba penala. Zvezda je vezala pet poena na početku ovog dela igre.

Prva četvrtina:

10' - Bentil je ostao sam i lako pogodio. Zvezda je uspela da odgovori preko Jaga koji je realziovao dva penala. Poslednji napad imao je Asvel i nije ga iskoristio. Kraj prve četvrtine!

9' - Davidovac je ostao sam na trojci i pogodio bez problema. Herison nije uspeo da vrati, a na Bolomboj u sledećem napadu snažno zakucava.

8' - Asvel ponovo ne koristi napad na pravi način. Na drugoj strani je Kalinić promašio otovorenu trojku, ali je do lopte došao Džon Braun koji je zaradio i faul. Realizovo je samo jedno slobodno bacanje. Potom je i Sako zaradio dva slobodna bacanja, ali ih ni on nije iskoristio, međutim Asvel ponovo dolazi do lopte. Ben Bentil je poslat na liniju penala i realizuje oba penala.

7' - Promašio je Lovernj zicer, a to je Mekintajer uspeo da kazni šutem za dva.

6' - Kalinić pogađa dva slobodna bacanja. Na drugoj strani Li je opet pogodio za tri, međutim Zvezda nije uspela da odgovori.

5' - Dva puta je Zvezda loše odigrala napad, dok na drugoj strani Asvel preko Lovernja i Maledona vezuje poene. Televizijski tajm aut.

4' - Loš napad Zvezde, nakon njega Lovernj ponovo pogađa za dva, ali Dobrić ponovo u sledećem napadu pogađa za domaće. Ovaj put za tri. Izjednačenje

3' - Mekintajer je promašio za tri. Na drugoj strani Lovernj je poentirao preko Kalinića pod košem.

2' - Miler Mekintajer je prošao kao "brzi voz" pored Lovernja i donosi Zvezdi prednost.

1' - Meč je počeo! Paris Li odmah pogađa za tri poena. Na drugoj strani, posle promašaja Bolomboja ispravlja Dobrić.

19.36 - Crvena zvezda je potvrdila da je Arena za ovaj duel rasprodata.

Uoči meča:

Pretposlednji meč pred odlazak u Niš na Kup Radivoja Koraća Zvezda će odigrati protiv vrlo nezgodne ekipe Asvela. Prvi meč ova dva tima u ovoj sezoni, crveno-beli ne pamte po dobrom jer su poraženi rezultatom 77:74 u vrlo neizvesnoj završnici i sada žele revanš pred svojim navijačima.

Trenera Sferopulosa može da raduje činjenica da su svi igrači spremni, sem Majk Dauma kome predstoji duža pauza, te da će ekipi iz Liona moći da se suprotstavi u najjačem sastavu.

Pored toga, crveno-beli će imati i pomoć preko 20 hiljada navijača, s obzirom da je Arena pred ovaj duel rasprodata, te da će domaći košarkaši imati snažan vetar u leđa tokom čitavog meča.

