PET GODINA BEZ KOBIJA BRAJANTA: Čovek koji nikad neće biti zaboravljen!

PROŠLO je pet godina od kako ljubitelji košarke i uopšte sporta ne mogu da se pomire sa činjenicom je 26. januara 2020. godine poginuo legendarni Kobi Brajant.

EPA/EFE

Slavni NBA igrač i zvezda Los Anđeles lejkersa je stradala u helikopterskoj nesreći sa još osam osoba, među kojima je bila i njegova ćerka Đijana.

Ova vest je pogodila sve, ne samo iz sveta sporta, već i one koji su poštovali lik i delo jednog od najboljih koji su ikada držali narandžastu loptu u rukama.

Mnogo dece je počelo da igra košarku gledajući Brajanta, mnogi su ubacivali papiriće u korpu i uzvikivali "Kobiiiii", ipak svi su se najviše vezali za čuveni "Mamba mentaliti". Teško je opisati šta to znači, ali jasno je na šta se misli.

Kobi je živeo košarku, a ono što je ostavio iza sebe zauvek će se prepričavati. Ostaće upamćen da je protiv Toronta postigao 81 poen. Pored toga pet puta je bio šampion NBA lige.

Takođe, ima jedno MVP priznanje, dva puta je bio MVP finala najjače lige na svetu. Čak 18 puta je učestvovao na Ol-staru, 11 puta je bio u prvom timu lige, pobedio je u zakacuvanju 1997. godine. Brojevi 8 i 24 povučeni iz upotrebe u Los Anđeles lejkersima...

Koliko je Brajant voleo košarku najbolje se može videti po pismu koje je napisao kad je okončao karijeru.

- Draga košarko, od kada sam od ćaletovih čarapa pravio loptu i izvodio imaginarne šuteve za pobedu u Grejt Vestern Forumu, jedna stvar mi je bila jasna: zaljubio sam se u tebe. Ta ljubav je bila toliko duboka, da sam ti dao sve - moj um i telo, duh i dušu. Kao šestogodišnji dečak, do ušiju zaljubljen u tebe, nikada nisam video kraj tunela. Video sam samo sebe kako istrčavam iz jednog. I tako sam trčao. Uzduž i popreko na svakom terenu. Za svakom izgubljenom loptom, zbog tebe. Od mene si tražila borbu, dao sam ti svoje srce jer si mi pružila još mnogo. Igrao sam kroz znoj i bol, ne zato što me je izazov dozivao, već zato što si to radila ti. Sve sam radio zbog tebe, jer to je ono što čovek radi kada se zbog nekoga oseća tako živim, kao što sam se ja osećao zbog tebe. Omogućila si šestogodišnjem dečaku da dosanja svoj san u Lejkersima i zbog toga ću te uvek voleti - napisao je Brajant.

Za sve koji vole ovaj sport Kobi Brajant nikad neće biti zaboravljen.

