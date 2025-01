"ČEKAMO GA!" Luka Mitrović poslao poruku Guduriću koja će oduševiti "delije"

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Fenerbahče u okviru Evrolige, a pred duel govorio je košarkaš crveno-belih Luka Mitrović, koji je posebnu poruku poslao svom nekadašnjem saigralu Marku Guduriću.

FOTO: AP/Tanjug

Na samom početku razgovora za "Meridijan sport" Zvezdino krilo je poslalo poruku nekadašnjem saigraču Marku Gudurići, koji je rekao da će se sigurno vratiti na Mali Kalemegdan.

- Čekamo ga, šta drugo da mu kažem - izjavio je Mitrović.

Nije želeo da se bavi podatkom da crveno-beli nisu ni jednom izgubili od Fenerbahčea nakon što je Sferopulos preuzeo ekipu.

- To su rekordi, trivije i slično… Pravo da vam kažem nisam znao za to. Ne razmišljamo o tome. Ne igraju skorovi, što se videlo nedavno. I protiv slabijih ekipa, ukoliko nemate pristup, džaba vam prethodne pobede. One ne igraju već je samo važno koliko ste spremni taj dan - rekao je.

Posebno je istakao da Zvezdu nije poremetio poraz od Dubaija

- Mislim da smo odreagovali dobro posle poraza, iako nismo imali mnogo treninga. Ekipa je svesna i momci su razumeli da smo napravili kiks i da se takve utakmice ne bi trebalo ponavljati. Nije mnogo vremena za analizu, niti za razmišljanje, jer nas očekuje duel sa Fenerom pred domaćim navijačima. Odlična šansa da nastavimo niz koji smo napravili do sada - zaključio je Luka Mitrović.

Meč je na programu od 20 časova.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu