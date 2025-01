KO JE OVO OČEKIVAO?! Svetislav Pešić ponovo u Evroligi?

KADA je teško - zovi Svetislava Pešića. Tom mantrom vodi se i Barelona. Španski klub je u teškoj situaciji i nadali su se da bi Srbin iz nje mogao da ih izbavi.

Selektor Srbije zna kako se Barseloni donose trofeji, u dva navrata sedeo je na klupi kluba iz Blaugrane, trenutno desetoplasiranog tima Evrolige.

- Barselona se jutros sastala sa Svetislavom Pešićšem. Međutim, ni Huan Karlos Navaro ni Mario Bruno Fernandez nisu bili prisutni na dužem sastanku održanom u kancelarijama Barselone, prema onome što smo obavešteni, objavljeno je u Španiji.

Posle poraza od Huventuda 90:91 plavo-crveni su sedmi u domaćem šampionatu, a nakon poraza od Zvezde i Virtusa vratili su se na pobednički kolosek u Evropi, savladali su Pariz.

Katalonce od minulog leta predvodi španski trener Đoan Penaroja, prošle sezone je probano sa Rožerom Grimauom, ali bez uspeha kakav je bio planiran.

Pešić je vodio Barselonu u dva uspešna navrata. Prvi put od 2002. do 2004, kada joj je doneo 2003. prvu od dve titule Evrolige i uz to bio prvak Španije i 2003. i 2004. godine. Drugi put sedeo je na klupi Barselone od 2018. do 2020. i u tom mandatu osvojio dva trofeja Kupa kralja.

