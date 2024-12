ISTORIJA U ABA LIGI: Prvi košarkaš iz ove zemlje će nastupiti u regionalnom takmičenju

ISTORIJA u ABA ligi. U regionalnom takmičenju će nastupiti prvi košarkaš iz Libana.

U pitanju je Vael Arakdži koji je pojačao Dubai. Ovom 30-godišnjaku će ovo biti prvi klub koji se nadmeće u nekom evropskom takmičenju i sigurno će mu biti potrebno vreme za privikavanje.

On zna kako se osvajaju trofeji, pošto je sa svojim klubovima do titula dolazio u Libanu, Kataru, Tunisu, a zabeležio je uspešne nastupe u Kini i NBA Letnjoj ligi sa Dalas maveriksima.

Arakdži nije krio oduševljenje što će nastupati u ABA ligi.

- Neverovatno sam uzbuđen što se pridružujem Dubaiju. Ovo je fantastična organizacija i čast mi je što sam deo njihove prve sezone. Nešto zaista posebno se gradi ovde, i to će se samo razvijati u budućnosti. Kao profesionalci, živimo za to da igramo na najvišem nivou, a upravo to dobijate ovde. Tim je sjajan, sa talentovanim igračima i trenerima, i jedva čekam da im se pridružim - rekao je Arakdži, a potom dodao:

- Postoji strastvena libanska košarkaška zajednica u Dubaiju, i oni prave neverovatnu atmosferu svaki put kada izađemo na teren. Uzbuđen sam zbog svog debija ovog vikenda i nadam se da će svi doći u "Koka-Kola arenu" da budu deo ovog velikog događaja - izjavio je Vael Arakdži.

Podsetimo, Dubai posle 11 kola u ABA ligi zauzima četvrto mesto na tabeli sa učinkom 8-3.

