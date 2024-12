TEK ŠTO JE DOŠAO: Potpisao pre nedelju dana za Barselonu, a već mora na pauzu

Košarkaš Barselone Brazilac Raul Neto odsustvovaće van terena četiri nedelje zbog povrede leve noge, saopštio je danas španski klub.

FOTO: FIBA.Basketball

Neto je 25. novembra potpisao ugovor sa Barselonom do kraja sezone. On je u španski klub stigao kao zamena za Nikolasa Laprovitolu, koji zbog povrede neće igrati do kraja sezone.

Neto se povredio pre tri dana na svom debiju za Barselonu na meču 12. kola Evrolige protiv Reala (90:97).

Barselona je u saopštenju navela i da će Džabari Parker zbog lakše povrede levog kolena da propusti današnji duel 9. kola španske ACB lige protiv Manrese.

