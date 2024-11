POBEDA NAD ZVEZDOM - TEMELJ! Ajzea Majk pred Partizan - Olimpijakos

Košarkaš Partizana Ajzea Majk izjavio je da očekuje težak meč protiv Olimpijakosa i dodao da se nada pobedi u 12. kolu Evrolige.

Plavšić i Dejvis tokom duela Crvena zvezda - Partizan FOTO: M. Vukadinović

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Olimpijakosa u 12. kolu Evrolige.

- Čeka nas još jedna borba. Svaki meč u Evroligi će biti težak. Nadam se da ćemo nastaviti da rastemo i da zabeležimo još jednu pobedu. Olimpijakos ima dosta igrača koje je teško čuvati. Moramo da obratimo pažnju na odbranu i da izolujemo najbolje njihove igrače ako hoćemo da imamo šansu - rekao je Majk u obraćanju medijima.

On se potom osvrnuo na meč sa Zvezdom.

- Bila je to pristojna partija, pobedili smo, što je najvažnije. Sezona je duga i nadam se da ću imati sličnih partija. Igra protiv Zvezde je svakako recept za nastavak sezone. Kontrolisali smo loptu, imali smo samo sedam izgubljenih, bili smo sjajni u tranziciji, igrali smo dobru odbranu - rekao je Majk.

Košarkaš Partizana Isak Bonga izjavio je da veruje u pobedu protiv Olimpijakosa.

- Trener uvek ima odličan plan igre za nas. Želimo da budemo sigurni da igramo svoju igru i da pobedimo - rekao je Bonga.

On je podsetio da su igrači Partizana dobili slobodno vreme posle pobede protiv Crvene zvezde.

- Mislim da je to veoma važno, posebno kada igrate u dva takmičenja i imate puno utakmica. Ponekad je to prilika da se telo malo odmori. Iskoristili smo to vreme na pravi način i sada smo ponovo spremni - dodao je Bonga.

Olimpijakos se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i tri poraza, dok je Partizan na 14. poziciji sa skorom 3/8.

BONUS VIDEO: Crno-bela simfonija - predstavljanje igrača KK Partizan

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.