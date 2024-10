ŠTA ĆE REĆI SFEROPULOS I OBRADOVIĆ? Svetislav Pešić otkrio jednu lepu vest, ali i gleda u dvorište Crvene zvezde i Partizana

SRBIJA sa Svetislavom Pešićem na klupi kreće u kvalifikacione prozore za Evropsko prvenstvo, koje je na programu naredne godine.

FOTO: M. Vukadinović

Novim ugovorom sa starim trenerskim vukom, pola posla je urađeno, ali onaj drugi deo je mnogo teži. Kako sastaviti iole respektabilnu reprezentaciju za mečeve koji se igraju paralelno kad i najjače klupsko evropsko takmičenje.

Naime, istog dana, 21. novembra, kada Srbija gostuje Danskoj u Kopenhagenu, na programu je evroligaški večiti derbi 11. kola, dok su reprezentativni kandidati iz NBA misaona imenica za svakog selektora koji predvodi nacionalne selekcije u kvalifikacijama za najveće kontinentalno takmičenje.

- Sve ćemo rešavati kao i do sada kroz razgovore sa Željkom Obradovićem i Janisom Sferopulosom, trenerima Partizana i Crvene zvezde, pa da vidimo šta mogu da ponude. Kalendar je tako hteo, njih očekuje izuzetno važan meč, pa sve se to mora uzeti u obzir. Generalno, još uvek je rano da bilo šta kažem na tu temu, jer pored specifične situacije oko poklapanja utakmica, uvek se moraju uzeti u obzir povrede i bolesti. Do 11. novembra se mora poslati definitivan spisak košarkaša za kvalifikacione duele sa Dancima 21. u gostima i tri dana kasnije u Beogradu. Za sada je poslat preliminaran spisak sa 26 imena, ali nam sigurno nije potrebno toliko igrača. Moramo da vodimo računa o svemu, odnosno da čekamo do poslednjeg dana zbog već pomenutih okolnosti - naglasio je Pešić u razgovoru za Sport klub.

U ovako delikatnoj situaciji, najviše može da raduje pozitivan odgovor selektora na pitanje da li će se na raspolaganje nacionalnom timu staviti Avramović.

- Avio-karta za Aleksu se vadi, pošto je dobio dozvolu CSKA, koji ne igra najjače evropsko takmičenje. Ali, uvek volim da dodam, samo da zdravlje posluži. Postoji i stavka osiguranja od eventualne povrede, koju reguliše KSS u saradnji sa FIBA, da ne ulazim u te detalje, jer to već nije moj sektor.

Srbija je u dosadašnjem delu kvalifikacija za Euro 2025. uknjižila dve pobede, protiv Finske i Gruzije, a u ovom "prozoru" igra 21. novembra protiv Danske u Kopenhagenu, a tri dana kasnije je na programu revanš u Beogradu.

BONUS VIDEO SPEKTAKULARNA KOREOGRAFIJA: Delije obojile Arenu u crveno-belo

