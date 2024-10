"TO JE NAJVAŽNIJA STVAR!" Željko Obradović se oglasio posle još jedne pobede u Evroligi

PARTIZAN je upisao drugi vezani trijumf u Evroligi, a zadovoljan posle još jedne pobede bio je trener crno-belih Željko Obradović.

"Parni valjak" je savladao Makabi sa 91:79. Strateg kluba iz Husmke je posebno apostrofirao zalaganje igrača.

- Zadovoljstvo je veliko kada vidimo naše igrače da reaguju pozitivno i da se dobro ponašaju, da imaju elan za svaki dan i rad. Imali smo problema na skoku, ali smo posle i taj segment uspeli da iskontrolišemo. Kasnije smo igrali pametno i uspeli smo da istaknemo naše vrline i pre svega njihove mane - rekao je Obradović.

Jedan detalj sa utakmice je posebno ostao upečatljiv. To je situacija kad su se trojica igrača Partizana bacila za loptu, iako je meč bio rešen.

- Naravno, to je najvažnija stvar i to je pokazatelj ono što predstavlja tim u ovom trenutku. Kada se trojica igrača bace za loptu na 20 sekundi do kraja, kada je sve već rešeno, to je odlika ovog tima od prvog dana i treba im čestitati na tome. Sve je logično za početak sezone, potrebno je da se stvore rutina i mehanizmi, tako da mi je sve ovo normalno.

Isak Bonga je odigrao još jednu dobru utakmicu i već je postao miljenik navijača.

- Bonga je iskusan igrač, on je osvojio zlato sa Nemačkom. Može da pokrije više pozicija, igra konstantno, kao i ekipa što mi je jako važno. Pokuševski je odigrao izvanrednu utakmicu kada je Bonga izašao sa parketa, to mi mnogo znači jer je pametno čitao situacije i pomogao nam da dođemo do pobede - zaključio je Obradović.

Podsetimo, Partizan je trenutno na učinku 2-2 i u naredom kolu dočekuje Virtus.

