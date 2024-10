BOGDANOVIĆ OBJASNIO AMERIMA: Igrati za Srbiju je privilegija, svako leto je posebno!

BOGDAN Bogdanović je kao kapiten predvodio reprezentaciju Srbije do bronze i Amerikancima je pričao koliko mu znači igranje za nacionalni tim.

Veruje da sjajni bek šuter da će mu ova sezone u Atlanti biti još bolja nego prošla. Tad je u klub stigao kao vicešampion sveta.

- Neverovatno iskustvo i nadam se da ću moći da napravim još bolju tranziciju ove sezone jer sam prošle došao sa Svetskog prvenstva i imao sjajnu sezonu sa timom. Nadam se da će tako biti i ove sezone. Ovog leta sam imao sjajno iskustvo, a sada gledam u budućnost sa vama ljudima - rekao je na Medija deju Atlante.

Dobio je pitanje da li su mu Olimpijske igre pomogle da se što bolje spremi za sezonu 2024/2025.

- Pomoglo mi je dosta, posebno jer radiš nešto toliko mnogo puta, postaneš bolji. Što više utakmica, pogotovo visokog nivoa donose više iskustva i to je bolje za mene. Kada god igram za Srbiju pomaže mi da se spremim. Uvek je lakše da treniraš sa svojim drugarima i prijateljima, sa svojim momcima...

Objasnio je potom šta za njega znači igranje za reprezentaciju.

- Igrati za Srbiju je privilegija, pogotovo kada imate takvu tradiciju iza sebe i istoriju. Pogotovo što sam kapiten tima, to je još jedna privilegija i odgovornost. Navijači su u Srbiji i širom sveta hteli da Srbija pobedi, ali mi to ništa nije promenilo. Da li bih voleo da smo pobedili, voleo bih, ali iskustvo i celo to leto sa mojim momcima je nešto što se ne ponavlja. Svako leto je posebno igrati za Srbiju, za zemlju koju voliš. To je i ljubav prema košarci.

Mnogi smatraju da je sad postao dosta bolji defanzivac nego što je bio kroz karijeru.

- Primetio je to trener, čak i moj selektor u reprezentaciji Srbije mi je rekao da sam postao bolji u odbrani. Radio sam na tome, na početku godine sam igrao drugačiju odbranu, a uvek postoji vremena za napredak. Govorili su mi da odbrana može da mi se popravi, uvek su me gurali i ja sam samo to i radio. Osećam da sam dosta bolji - zaključio je Bogdanović.

Atlanta će prvi meč u NBA ligi odigrati 24. oktobra protiv Bruklin netsa od 1.30.

