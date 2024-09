"ZANŠ, ON JE NAJBOLJI NA SVETU!" Vestbruk tek došao u Denver i odmah hvalio Nikolu Jokića

Američki košarakaš Rasel Vestbruk pojačao je ovog leta ekipu Denver nagetsa, a sada je na druženju sa medijima govorio o Nikoli Jokiću.

Foto: Profimedia

Odmah je spomenuo Nikolu Jokića, kao i šta misli o tome što će igrati sa njim.

- Iskreno, samo biti na terenu sa njim je ogromna čast i zahvalan sam na tome. Znaš, on radi toliko različitih stvari na terenu koje omogućavaju drugima da budu sjajni. I samo sam srećan što mogu biti deo toga, a ne igrati protiv njega ili ga skautirati. Sada mogu da vidim njegovu veličinu izbliza i sve što je sposoban da uradi, ne samo na terenu, već i van njega. I zahvalan sam na tome - rekao je Vestbruk.

Dodao je i da će Denver biti u vrhu naredne sezone.

- Ovaj tim je uvek bio u vrhu Zapadne konferencije. Igraju pravu košarku - rekao je sjajni plejmejker.

Spomenuo je da neće biti "trke" sa Jokićem po pitanju tripl-dablova.

- Ne, nismo razgovarali o tome i ne znam da li postoji takmičenje ili ne, ali uopšte nismo pričali o tome. Nikola je, znaš, najbolji igrač na svetu i igra na najvišem nivou, a sve što nas zanima, i on bi ti verovatno rekao isto, je pobeđivanje u košarkaškim utakmicama i to je to - dodao je Vestbruk.

Na kraju je rekao da kod Jokića nema pravog skautinga, već se samo nadaš da će da promaši.

- Srećno s tim. To je to. Samo se nadaš da će promašiti. Ne možeš ništa da uradiš, i znaš, želiš da budeš u timu sa nekim ko je bukvalno nemoguć za čuvanje, i zahvalan sam što sam u tom timu - zaključio je Vestbruk.

Denver nagetski su danas imali otvoreni dan za medije, a nova NBA sezona počinje 23. oktobra.

BONUS VIDEO: ZRENjANIN NA NOGAMA: Dejan Davidovac doneo olimpijsku medalju

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.