"AKO PEŠIĆ ODE, TEŠKO JE NAĆI ZAMENU": Zoran Slavnić zbunjen zbog odluke selektora

Košarkaški trener Zoran Slavnić rekao je da nije očekivao da će Svetislav Pešić da napusti mesto selektora reprezentacije Srbije.

FOTO: FIBA.Basketball

Pešić je pre nekoliko dana saopštio više neće biti selektor Srbije. On je istakao da je svoju odluku doneo još pre odlaska na Olimpijske igre u Pariz.

- Nisam verovao da će Pešić posle Olimpijskih igara da ode. Nije obrazložio zbog čega. On je stara jugoslovenska škola, to je prava škola, to je teško nadoknaditi sem sa nekim novim koji je sve to prošao. On je košarkaška trenerska institucija i posle njega jako je teško naći adekvatnu zamenu - rekao je Slavnić.

FOTO: AP/Tanjug

Pešić (75) je selekciju Srbije preuzeo 2021. godine. On je sa selekcijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. u Manili, kao i bronzu na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu.

- Pod njegovim vođstvom smo prvi put u životu bili blizu da pobedimo SAD i to bi bio istorijski slučaj. Ja ga izuzetno poštujem, on razume košarku. On je taličan i ja bih ga držao na mestu selektora dokle god on želi. Možda se i umorio. On je proporcionalno uspešnom radu dobio mnogo više kritika nego što je zaslužio. Možda mu je svega bilo preko glave i da je zbog toga otišao - rekao je Slavnić.

BONUS VIDEO DECA ODUŠEVLjENA: Košarkaši Srbije dele autograme pri dolasku u Beograd sa Olimpijskih igara

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.