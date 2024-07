CEO SVET SE "TRESE" ZBOG "ORLOVA": Ono što su Amerikanci napisali o košarkašima Srbije će odzvanjati

Košarkaška reprezentacija Srbije se priprema za nastup na Olimpijskim igrama, a mnogi portali se bave predviđanjima koje će selekcije osvojiti medalju. Ugledni američki mediji "I-Es-Pi-En" je dao svoju projekciju gde vidi "orlove" u Parizu.

FOTO: Tanjug/AP

Kako je preneo ovaj portal, Srbija je drgui favorit za zlato odmah posle Sjedinjenih Američkih Držav. Svoje predviđanje utemeljili su na rezultatu od prošle godine, kao i u činjenici da su se timu priključili Nikola Jokić i Vasilije Micić.

- Objašnjenje za Srbiju je jednostavno: prošle godine su osvojili srebro na Filipinima, pobedili Kanadu u polufinalu pre nego što su u finalu izgubili od Nemačke sa šest razlike, i to bez možda najboljeg igrača sveta. Jokić se prošlog leta odmorio posle dugog puta do titule sa Denver nagetsima, ali se ove godine vratio u Srbiju. Od šest najkvalitetnijih kandidata, Srbija ima najmanje ukupnih minuta u NBA ligi, kako prošle sezone, tako i u karijeri. Ipak, Jokić je dovoljno dominantan da to nadoknadi, a Bogdanović i Vasilije Micić nude kontratežu na spoljnim pozicijama. Srbija je takođe impresionirala pobedom nad Francuskom 79:67 na prijateljskom susretu u Lionu, pre nego što je izgubila dva puta u Abu Dabiju dok je odmarala ključne igrače u svakoj utakmici - piše u obrazloženju.

Podsetimo, Srbija je izgubila u Abu Dabiju od Australije i Amerike, a "orlove" do odlaska u Lil očekuju još prijateljski susreti sa Japanom u nedelju i Grčkom u ponedeljak. Oba meča se igraju od 20 časova u Beogradskoj areni.

