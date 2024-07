KASNO POKAJANJE: Slukas se oglasio povodom Olimpijskih igara - evo zašto ne igra za Grčku!

Košarkaška reprezentacija Grčke plasirala se na Olimpijske igre, ali tamo im neće pomoći jedan od najboljih plejmejkera Evrope Kostas Slukas. On je u razgovoru sa medijima objasnio koji su razlozi njegovog odustajanja.

On je za portal "SDNA" rekao da je u pitanju isključivo moralna odluka.

-To za mene nije moralno ispravno. Jednostavno nije u redu. Ja da se odmaram i kupam, a neko da se znoji kako bi postigao nešto za nacionalni tim. Da li ću se priključiti nakon što su oni prebrodili sve te probleme? Selektor me pitao da li želim da razgovaramo o tome. Rekao sam mu kako ne postoji šansa da se nađem na Olimpijskim igrama, a da nisam igrao u kvalifikacijama - rekao je Slukas.

Dodao je košarkaš Panatinaikosa da mu je jako žao jer su Olimpijske igre bile san.

- Nikada ne razmišljam tako i nikada to ne bih uradio. Olimpijske igre su bile san, Janis Adetokumbo je bio u suzama… Ježim se dok ovo govorim. On, koji je osvojio sve što se osvojiti može, najveći na svetu… Cena je previsoka. Neću moći da živim za te momente, naravno da je to tužno za mene - poručio je iskusni košarkaš.

Grčka će biti u grupi sa selekcijama Australije, Kanade i Španije.

Olimpijske igre su na programu od 26. jula do 11. avgusta.

