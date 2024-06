SLOVENIJA NE MORA DA BRINE: Luka Dončić će igrati za reprezentaciju dok god bude mogao da hoda

Generalni menadžer Dalasa Niko Herison uveren je da će Luka Dončić da igra za Sloveniju u kvalifikacijama za Olimpijske igre i pored toga što je povređen.

FOTO: FIBA.Basketball

Lukino stanje i tokom finalnih mečeva NBA lige nije bilo dobro, igrao je sa povredom, a Herison smatra da će on igrati za Sloveniju i u kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre.

Povreda mu neće predstavljati problem.

- To je verovatno jedna od njegovih najvećih radosti. Dokle god može da hoda, verovatno će igrati za njih. To je moje očekivanje - rekao je Niko

Potom je nastavio da u superlativu govori o Luki.

Mi ne bismo bili ovde bez Luke i morate to da shvatite. Isto tako nećemo uspeti da dođemo tamo gde želimo bez Dončićeve najbolje verzije. Posle treće utakmice sve je bilo na njegovim plećima, kritikovali su ga žestoko. Sa svim tim se izborio, videli ste četvrtu utakmicu, pokazao je karakter pobednika. Spreman je da se bori sa svim izazovima i biće samo bolji. Ima samo 25 godina, igrao je veliko finale i video šta mora da uradi još, šta treba da poboljša. Biće sigurno bolji. Mučio se, bio je u bolovima, ali on je ratnik. Igra kroz bol i povrede. Jednostavno, to je Luka. Voli da igra - rekao je generalni menadžer Dalasa.

Slovenija će igrati u grupi A kvalifikacija za Olimpijske igre u Pireju sa selekcijama Hrvatske i Novog Zelanda.

