''ZAUVEK ĆU BITI ZAHVALAN ŠTO SAM BIO KAPITEN TAKVOG KLUBA!'' Kevin Panter nakon odlaska iz Partizana

Košarkaš Barselone, Kevin Panter, dao je opširan intervju za Mozzart Sport, pričao o tri godine provedene u Partizanu kao i o usponima ali i padovima u timu iz Beograda.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

– Nije bilo lako, ali nije moglo ni da se poredi sa prošlim letom, kada je bila potpuna ludnica. Osećam da je sada pravo vreme posle tri nezaboravne sezone u Beogradu. U Barseloni se osećam kao potpuno novi igrač. Klub ima bogatu istoriju i očekujem mnogo lepih stvari“, počinje priču Panter. Kada je došao u Partizan, crno-beli nisu imali trenutnu reputaciju već su važili za „uspavanog džina“ koji igra Evrokup.

– Dolazak u Partizan u momentu kada je igrao Evrokup je definitivno jedna od najboljih odluka koje sam doneo u životu. Sećam se koliko su mislili da sam lud, da sam došao u Partizan zbog novca ili ne znam ni ja čega, a pogledajte danas… Partizan je postao evroligaški klub o kome svi pričaju. Ne tvrdim da je to zbog mene, da me neko ne shvati pogrešno, ali to svakako pokazuje da nisam pogrešio što sam došao i proveo tri sezone koje nikada neću zaboraviti – kaže Panter.

Govoreći o odnosu sa trenerom Želimirom Obradovićem, ističe:

– Volim ga. Izuzetno ga poštujem. Možda se nismo uvek slagali, ali uvek je postojalo ogromno poštovanje među nama. Nekada smo se i žestoko sukobljavali, ali uvek smo na kraju našli zajednički jezik i primenili ono što smo želeli na terenu. Ponavljam, on mi je zaista mnogo pomogao tokom ovih tri sezone – zaključuje Kevin, dok se na pitanje o anegdoti koja mu prva pada na pamet nakon dužeg razmišljanja nasmešio.

– Možda će se naljutiti, ali nije važno. Zna da ga poštujem. Sećam se jedne situacije u Pireju ove sezone… Pripremali smo se za meč protiv Olimpijakosa, radili smo trening i nešto ga je iznerviralo. Ne mogu se setiti tačno šta, ali eksplodirao je i urlao: ‘J*b*će vas ako tako budete igrali, ima da vas j*b*u nasred terena’. To je Željko. Uvek intenzivan. Verujte mi, ima još mnogo takvih situacija koje neću zaboraviti i o kojima ćemo i dalje pričati – otkrio je sada već bivši kapiten Partizana.

Na pitanje o omiljenoj pobedi, Panter odgovara:

– Bilo je mnogo pobeda, mnogo poraza, ali ako moram da izdvojim jedan meč, to je definitivno pobeda protiv Crvene zvezde za titulu. Ne zbog moje igre, već zbog osećaja koji je to stvorilo kod navijača i u klubu. Partizan je posle 10 godina osvojio trofej u ABA ligi, to je veče koje će zauvek biti upamćeno. Ta pobeda i proslava sa sjajnim ljudima u ekipi. Ta sezona zaista je bila nešto posebno.

Kada je reč o utakmicama protiv Reala i plasmanu u Top 8 Evrolige, Panter je izrazio svoje uverenje:

– Siguran sam, čak i više od toga… Da nije bilo nekih stvari, mislim da bismo stigli do Final Four-a. Bilo bi 3:0. Tada smo igrali najbolju košarku u Evropi. Bili smo nezaustavljivi. Ne mogu sa sigurnošću reći da bismo osvojili Evroligu, ali sam imao taj osećaj… Osećaj nepobedivosti. Naravno, stvari su se dogodile kako su se dogodile, ali to je deo cele ove priče, ove neverovatne avanture koja se ne može tačno opisati rečima, već se mora doživeti. Sećam se intervjua pre puta u Madrid, kada sam rekao da idemo tamo po dve pobede, a svi su mislili da sam lud. Ali to je bio naš mentalitet, naša vera u sebe i naš timski duh koji smo negovali.

Ipak, kada je reč o porazima, najviše ga boli jedan specifičan poraz:

– Možda će vas iznenaditi, ali najviše me boli poraz od Burse u prvoj sezoni. Bili smo apsolutni favoriti, igrali smo pred punim tribinama kod kuće. Bio je to prvi eliminacioni meč u Evrokupu i izgubili smo. Baš me to i dalje muči, i sada dok pričam o tome… Ne osećam se dobro zbog toga. Morali smo tada da pobedimo. Iako su i drugi porazi teški, ovaj protiv Burse mi je ostao posebno u sećanju.

Panter je pre kraja razgovora imao još jednu poruku.

- Hvala svima u Partizanu na nezaboravnom iskustvu. Zauvek ću biti zahvalan što sam bio kapiten jednog takvog kluba kod legendarnog trenera u gradu koji me je prihvatio. Znam da će biti emotivno kada ponovo dođem u Beograd, crno-beli će zauvek biti u mom srcu - završava Kevin razgovor za Mozzart Sport.

