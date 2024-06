SVETISLAV PEŠIĆ ZAGRMEO U NIŠU: Vaš je problem što pričate samo o Nikoli Jokiću, dosadno je!

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije uskoro će se okupiti i početi pripreme za Olimpijske igre, a pitanje koje mnoge mori jeste - hoće li Nikola Jokić igrati u reprezentaciji Srbije. O tome je danas na Univerzitetu u Nišu govorio selektor Srbije Svetislav Pešić.

Nakon dobijanja počasnog doktorata Univerziteta u Nišu, selektor Svetislav Pešić stao je pred novinare, gde je istakao da mu je velika čast da bude prvi sportski radnik na niškom univerzitetu sa zvanjem počasnog doktora nauka.

Nakon čega je usledilo jedno pitanje o Nikoli Jokiću, odnosno njegovom nastupu za reprezentaciju. Upitan je selektor "da li brine da će se Nikola Jokić odazvati pozivu u nacionalni tim, s obzirom na to da se nalazi na širem spisku".

- To je proces koji se dešava od kada sam došao. Svi igrači koji mogu da unaprede uspeh reprezentacije su na spisku i u svakodnevnoj komunikaciji sa nama. Naravno, to što se vi pre svega bavite Nikolom Jokićem, to je vaš problem. Ne govorim o Nikoli kao ličnosti i igraču. Voleo bih, kao što bi i on voleo, da počnete da pričate o ekipi. Mislim da je svakome dosadno što moram svakodnevno na neki način da objašnjavam Nikolu, zašto je on došao ili nije došao. Ovo jedino u Srbiji može da se desi, ovo je jedna lepa svečanost, molim vas da mi ne kvarite raspoloženje.

