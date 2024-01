SVET GLEDA I NE VERUJE: Dušan Kecman? Ne! Još neverovatnija trojka, ljubimac "delija" ostao u šoku (VIDEO)

KOŠARKA je sport pun neverovatnih koševa i preokreta. Ono što se desilo na utakmici Bahčešehir - Fenerbahče jako se retko viđa, ali samo igra "pod obručima" može to da priredi.

Foto: EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

Ekipa koju sa klupe predvodi Dejan Radonjić bila je blizu pobede nad "Fenerom" i velikog iznenađenja. Da se to ne desi pobrinuo se centar gostiju Jorgos Papajanis.

Nakon što su domaćini prokockali svoj napad za preokret u finišu, košarkaš Bahčešehira je pogodio za 96:93 na 1,9 sekundi do kraja. Činilo se da je to "to", ali...

Loptu je brzo izveo Fenerov Melih Mahmutolu koji je dodao do grčkog centra. Ovaj je odmah šutnuo jednom rukom, sa distance nalik onoj kada je Dušan Kecman dao trojku u finalu ABA lige - i uspeo je da pogodi za 96:96.

Kod domaćeg tima je vladala neverica, dok su izabranici Šarunasa Jasikevičijusa utrčali na teren i otrčaki u zagrljaj Papajanisu.

Ovaj neverovatan pogodak je prokomentarisao i Bogdan Bogdanović.

- O moj Bože, šta se dešava! - napisao je na društvenoj mreži "H" košarkaš Atlante Hoks, a evo i kako je sve izgledalo:

Na kraju je Fenerbahče uspeo u dodatnih pet minuta da izbori trijumf rezultatom 110:105 i upiše 15. pobedu iz 18 kola u turskom šampionatu.

Najefikasniji kod Fenera bio je Melih Mahmutolu sa 21 poenom, Tajler Dorsi je dodao 17. Srpski reprezentativac Marko Gudurić je brojao do 10. Na drugoj strani najbolji je bio Aksel Butej sa 23, isto toliko je dao i Tajler Kavano.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.