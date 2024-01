"KAD NAM NEKO OVAKO LAKO DA 100 POENA..." Janis Sferopulos jedva dolazio do reči posle bolnog poraza Zvezde u Evroligi

TRENER Crvene zvezde, Janis Sferopulos s razlogom je bio nezadovoljan posle poraza crveno-belih od Asvela (100:91).

Foto: EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

On je posebno apostrofirao 100 primljenih poena i to od najslabijeg tima Evrolige koji je do ove utakmice imao samo tri pobede.

- Hteo bih da čestitam Asvelu, bio je bolji od nas danas. Mi nismo igrali dobro u odbrani. Kada nam neko da tako lako 100 poena, onda i ne može da ga pobediš - rekao je za EvroligaTV vidno nezadovoljni Sferopulos pre nego što je s terena otišao u svlačionicu.

Crvena zvezda će priliku za popravni imati za dva dana kada od 20.30 gostuje Armaniju u Milanu.

