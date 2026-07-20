Fudbal

DONALD TRAMP U ŠOKU! Evo šta je doživeo usred Amerike

Новости онлине

20. 07. 2026. u 06:10

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PALA je zavesa na još jedan Mundijal!

ДОНАЛД ТРАМП У ШОКУ! Ево шта је доживео усред Америке

AP Photo/Ashley Landis

Fudbaleri Španije pobedili su Argentinu 1:0 golom Ferana Toresa u 106. minutu i tako osvojili Svetsko prvenstvo. 

Na kraju utakmice, posle nemilih scena u režiji neutešnih Argentinaca, usledila je dodela priznanja najboljima, a onda i medalja i pehara.

Pehar je na teren izneo Serhio Ramos, a potom su iza njega na isti kročili predsednik FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp. Oni su tom prilikom žestoko izviždani.

Inače, Donald Tramp bio je u centru pažnje i pre početka finala Svetskog prvenstva. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država dobio je u svečanoj loži originalni trofej Mundijala, koji mu je uručio legendarni Brazilac Luis Nazario da Lima Ronaldo.

Scena je brzo obišla društvene mreže, budući da se odigrala pre zvanične ceremonije na terenu.

Iako FIFA dozvoljava šefovima država da budu među malobrojnim osobama koje mogu da dodirnu trofej, nije uobičajeno da se pehar pre utakmice donosi u predsedničku ložu. Trofej se uglavnom unosi na teren u okviru posebne ceremonije, posle čega ostaje pod nadzorom sve do uručenja šampionu, kako prenosi španska Marka.

Snimci na kojima Ronaldo, u društvu predsednika FIFA Đanija Infantina, donosi pehar Trampu izazvali su brojne reakcije. Mnogi navijači na društvenim mrežama ocenili su da je američkom predsedniku ukazan poseban tretman.

Podsećanja radi, Tramp je i ranije imao priliku da drži trofej Svetskog prvenstva. Infantino mu je tada poručio:

„Ovaj pehar je za pobednike. Ti si pobednik, tako da možeš da ga dodirneš.“

Sve je još jednom u prvi plan dovelo blizak odnos Infantina i Trampa, koji je bilo teško ne primetiti tokom čitavog Mundijala.

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