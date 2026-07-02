uživoPRENOS, SAD -BiH: Au, pa šta se ovo dešava? Neočekivan početak meča
SAD ulaze u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva kao favoriti protiv Bosne i Hercegovine, ali suočene sa neugodnom tradicijom.
SAD - Bosna i Hercegovina 0:0
Prvo poluvreme
11' Alajbegović je pametno šutirao pravo u gol iz kornera, ali je Friz ponovo pružio ruku i blokirao je.
10' Džeko je uspeo da smiri dugu loptu, dodajući je Demiroviću koji je snažno udario. Lopta je otišla pravo u ruke Friza, koji je brzo odbranio loptu.
4' Pulišić juri ka šesnaestercu i šutira, ali njegov udarac je blokiran i to će biti prvi korner za SAD.
3‘ Oba tima od starta krenuli po gol. BiH prva preti nakon kornera Alajbegovića, koji su Amerikanci "očistili". Uzvratio je domaćin na drugoj strani probijanjem Desta, ali i dalje bez prilike.
1‘ Utakmica je počela. Sa centra kreću fudbaleri BiH.
Sastavi
Poznati su sastavi za večerašnji meč u Santa Klari, odnosno u San Francisku!
SAD (5-3-2): Friz - Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen - Adams, Mekeni, Tilman - Pulišić, Balogun
Izmene: Turner, Brejdi, Trasti, Robinson, Arfsten, Skeli, Rejna, Berhalter, Pepi, Aronson, Rajt, Vea, Zendejas
BiH (5-2-3): Vasilj - Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Radeljić - Gigović, Šunić - Demirović, Džeko, Alajbegović
Izmene: Jurkas, Zlomislić, Mujakić, Hadžikadunić, Malić, Tahirović, Bašić, Memić, Hadžiahmetović, Burnić, Mahmić, Baždar, Barjaktarević, Tabaković, Lukić
Uoči meča
SAD ulaze u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva kao favoriti protiv Bosne i Hercegovine, ali suočene sa neugodnom tradicijom.
Amerikanci nemaju pobedu nad evropskim selekcijama u poslednjih 12 utakmica, a poslednji takmičarski trijumf protiv UEFA tima ostvarili su još 2009. godine. Ipak, za selektora Maurisija Poketina ovo je idealna prilika za prekid crnog niza, pogotovo jer su SAD u grupi već pokazale snagu pobedama nad Paragvajem (4:1) i Australijom (2:0), pre nego što su u nebitnoj utakmici poražene od Turske sa 3:2.
Bosna i Hercegovina je prošla dalje pobedom nad Katarom (3:1) i remijem sa Kanadom, ali je Švajcarska lako ogolila sve njihove mane pobedivši ih sa 4:1. BiH je limitirana ekipa, ali ima kontinuitet u napadu, pošto su postigli tačno po jedan gol u pet od poslednjih sedam mečeva. S obzirom na to da Amerikanci imaju problema u odbrani i da su sačuvali mrežu samo jednom u poslednjih 11 nastupa, Bosna bi mogla do gola i ako izgubi.
S druge strane, SAD imaju ogroman napadački potencijal, a u prvu postavu se vraća odmorni Folarin Balogun. Napadač Monaka je već postigao dva gola protiv Paragvaja na ovom turniru i biće najveća opasnost po odbranu zmajeva, koja teško može da isprati tempo domaće selekcije u Sijetlu.
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