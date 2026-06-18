KOCKICE SAMO ŠTO NE PUKNU! Ivana se skinula u Dalasu i napravila totalni haos

MA koga zanima fudbal? Odigralu su Engleska i Hrvatska lepoticu Svetskog prvenstva, ali oči muškog dela publike su ostale na tribinama stadiona u Dalasu!

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Jedan od najpoznatijih fanova selekcije Hrvatske je Ivana Knol, koja se ponovo našla u centru pažnje i tokom meča sa Engleskom jer je u svom prepoznatljivom izdanju vodila navijanje najvatrenijih pristalica Hrvatske na ulicama Dalasa.

Ivana Knol je već poznata kao najveća atrakcija kada je u pitanju nastup Hrvatske na Svetskim prvenstvima. Ona je najveću pažnju na sebe privukla u Kataru, kada je u egzotičnim izdanjima pratila utakmice svoje nacije. Knolova se već neko vreme bavi di-džejingom pod imenom "KnollDoll".

FIFA je prepoznala njen talenat i odlučili su da joj daju ulogu u zabavljanju publike tokom utakmica Mundijala u Americi. Hrvatica se tako ponovo našla u centru pažnje jer je predvodila navijanje na ulicama Dalasa, sa megafonom u rukama.

Knolova je bila i protiv Engleza u njenom prepoznatljivom izdanju. Ona je obukla kratku majicu na crvene i bele kockice i tako je pokazala svoje bujne grudi. Ona je poznata po svojim provokativnim izdanjima i kada nastupa kao di-džej, tako da ovo zaista nije neuobičajeno.