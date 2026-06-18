GORI MADRID! Real je krenuo po najveći klupski transfer ikad!

Svet fudbala uskoro će biti svedok još jednog velikog transfera.

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U poslu vrednom skoro 140 miliona evra, najskupljem poslu kraljevskog kluba ikada, Argentinac Enco Fernandez postaće igrač Reala. Prema informacijama koje stižu iz Engleske i Španije, Kraljević će u narednim danima poslati zvaničnu ponudu za 25-godišnjeg veznog igrača.

Čelsi će pristati na iznos od 120 miliona funti, odnosno skoro 140 miliona evra. Fernandez je glavna želja Žozea Murinja za vezni red novog Reala. Sam argentinski fudbaler želi u Madrid i transfer je samo pitanje vremena.

- Enco Fernandez je jasno rekao da želi da napusti Čelsi ovog leta. Njegov prioritet je prelazak u Real Madrid. Razgovori će uskoro početi“, navodi se u poruci iz Engleske.

U slučaju da Real plati 140 miliona evra londonskom klubu, to će biti novi rekord za tim iz Madrida. Trenutni rekorder je Džud Belingam, koji je Borusiji Dortmund plaćen 127 miliona evra.

Dvadesetpetogodišnjak Fernandez je postao stanovnik Stamford Bridža u januaru 2023. Stigao je iz Benfike za 121 milion evra, a on je dečak koji je dete čuvene River Plejt. Portugalac ima jasnu viziju kako bi novi Real trebalo da izgleda, a Enco Fernandez je zamišljen kao igrač oko koga će se graditi vezni red u narednim godinama. Murinjo u Argentincu vidi kombinaciju fizičke snage, radijusa kretanja i kvalitetnog prvog dodavanja, zbog čega je insistirao da uprava počne potragu za veznim igračem Čelsija čim se otvori mogućnost da napusti London.

Enco je već dokazao da može da se nosi sa pritiskom najveće scene. On je svetski šampion sa Argentinom, igra bez kompleksa u dresu reprezentacije, a navijači u Madridu su uvek imali posebnu osetljivost prema južnoameričkim zvezdama. Ostaje da se vidi koliko brzo će dve strane uspeti da zaključe posao. Transfer je sasvim realna mogućnost. Oglasi Igrao je zaista fantastično u dresu Čelsija. Izrastao je u jednog od najboljih veznih igrača na svetu, a prošle sezone bio je jedina svetla tačka u potpunom rasulu „Plavih“. Enco je odigrao 169 utakmica za Čelsi. Postigao je 31 gol i ima 30 asistencija.

Podsetimo se da je Real ovog leta odlučio da potpuno rekonstruiše tim. Neki dugogodišnji članovi kluba su otišli, a novi trener Žoze Murinjo je već doveo četiri vrhunska pojačanja. Odbrana će izgledati potpuno novo. Tu su Mark Kukurela, Ibrahima Konate i Denzel Damfris, dok je Bernardo Silva stigao iz veznog reda. Kraljevi nemaju nameru da stanu. Očekuje se brojna pojačanja, sa kojima Murinjo želi da se probije do vrha Španije, a zatim i Evrope.