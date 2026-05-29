TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda dovodi reprezentativca Austrije

IZNENAĐUJUĆA vest dolazi sa Marakane!

FOTO: N. Skenderija

Crvenu zvezdu bi mogao da pojača Mohamed Čam, momak koji ima pet nastupa za reprezentaciju Austrije i želi da se dokaže na evropskoj sceni.

Popularni Mo je rođen 29. septembra 2000. godine, visok je 180 santimetra, igra kao ofanzivni vezni. Vrednost na Transfermarktu mu se procenjuje na oko 3.500.000 evra, a plan je da ga Crvena zvezda dovede na pozajmicu iz Trabzona.

Bio je već na pozajmici u Slaviji iz Praga, vratio se u Trabzon, ali sada želi novi iskorak na evropskoj sceni.

Reč je o velikom talentu koji je "eksplodirao" u Ligi 1 igrajući za Klermon, postao je reprezentativac Austrije i onda ga je Trabzon doveo za 4.000.000 evra.

U Zvezdu bi došao na besplatnu pozajmicu uz opciju otkupa od 3.000.000 evra, a želja mu je da pokaže zašto je svojevremeno bio dominantna figura Klermona, u eri od 2020. do 2024. godine. Igrao je i za U19 i U21 reprezentacije Austrije.

Njegovo puno ime je Muhamed Čam Saračević, rođen je u Lincu. Karijeru je započeo u Crvenoj zvezdi iz Penzinga, a u oktobru 2008. napustio je Austriju. Do 2016. je igrao u Nemačkoj u omladinskom pogonu Hanovera. Za sezonu 2016/17. preselio se u juniorski tim Volfsburga, gde u sezoni upisao 22 nastupa u B-Junioren-Bundesligi.

U avgustu 2017. prvi je put zaigrao protiv Herte za U-19 ekipu A-Juniorske Bundeslige. U sezoni 2017/18. odigrao je 15 utakmica u kojima je postigao tri gola. U sezoni 2018/19. upisao je 22 nastupa i postao prvak grupe "sever" sa Volfsburgom. Nakon toga je nastupio i u finalu sa Štutgartom, gde je Volfsburg poražen sa 1:0.

U sezoni 2019/20., Saračević je prekomandovan u prvi tim Volfsburga. Za njih je debitovao u regionalnoj ligi u junu 2019. Nakon tri nastupa za Volfsburg vratio se u Austriju u septembru iste godine, a tamo je nastupao za prvoligaša Admiru. Od 2020. godine je bio u Klermonu, odakle mu je krenuo karijerni uspon.

