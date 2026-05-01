Temperatura i do 28 stepeni: Od ovog datuma očekuje nas pravo letnje vreme
NAKON jakog zahlađenja koje je doneo kraj aprila, usledila je stabilizacija vremena.
Nažalost, jutros je u pojedinim predelima Srbije bilo i mraza, što je veoma retka pojava početkom maja.
Iako će danas biti toplije, uz temperature od 13 na jugu do 19 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 17, ove temperature su ispod proseka za ovo doba godine.
Za vikend toplije, ali i dalje uz temperature ispod proseka, ali će uz sunčano vreme svakako biti ugodno toplo, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Jutra će i dalje biti hladna, ponegde i uz slab prizemni mraz.
Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni.
U subotu ređa pojava pljuskova sa grmljavinom posle podne očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku Srbije.
Od ponedeljka se očekuje osetno toplije i pravo prolećno vreme.
Već u ponedeljak maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni.
U nastavku sedmice biće još toplije, a najtoplije biće u utorak i u sredu.
Maksimalna temperatura biće i iznad 25 stepeni, lokalno i do letnjih 28 stepeni.
Početak sedmice doneće dosta sunca.
Već u sredu sa zapada povećanje oblačnosti, posle podne i uveče uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Od četvrtka malo svežije, ali i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Biće umereno toplo, uz temperature od 20 do 25 stepeni, ali zbog nestabilnosti i sparno.
