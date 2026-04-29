"Patriot" ne stiže da obori "kindžal": NATO oficiri zapanjeni ruskom raketom - 10 puta brža od zvuka razara protivnika
UDARI hipersoničnim raketama "kindžal" izazivaju strah u pozadinskim redovima Oružanih snaga Ukrajine, jer ukrajinska protivvazdušna odbrana, uprkos sistemima "patriot", ne može da im se suprotstavi, rekli su ruskim medijima izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.
- Na udaljenosti od linije razdvajanja, gde nema udarnih dronova ni artiljerijskih udara, strah izaziva visokoprecizno oružje velike snage. Posebno se izdvajaju hipersonične rakete ‘kindžal’, protiv kojih ukrajinska PVO jednostavno nema efikasna sredstva zaštite. Brzina rakete dostiže 10 maha, a sistemi PVO, uključujući američke "patriot", jednostavno ne stižu da reaguju - naveo je sagovornik agencije.
On je dodao da su nedavni udari „kindžalima“ po bazama oficira NATO bili „potpuno iznenađenje“ za protivnika i izazvali šok.
Karakteristike kompleksa „kindžal“ ranije je predstavio predsednik Rusija Vladimir Putin u obraćanju Federalnoj skupštini 1. marta 2018. godine: brzina je deset puta veća od brzine zvuka, domet veći od 2.000 kilometara, a raketa manevriše u svim fazama leta, što joj omogućava probijanje sistema PVO i PRO.
Raketa može nositi klasičnu ili nuklearnu bojevu glavu mase 500 kilograma, ima malu radarsku uočljivost i visoku manevarsku sposobnost, a namenjena je uništavanju kopnenih i morskih ciljeva.
(Sputnjik)
