Da li je moguće?! Uveden crveni karton ako fudbaler OVAKO drži ruku?! Još dva nova propisa o isključenjima!

Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Predsednik FIFA Đani Infantino je predložio, a nadležni za promenu propisa u fudbalu su usvojili:

Od sada se igrača isključuje sa utakmice i zbog...

... pokrivanja usta!

Prvi čovek FIFA je prošlog meseca predložio kažnjavanje fudbalera koji pokrivaju usta rukama tokom verbalnih sukoba na terenu.

Rekao je da takvi gestovi jasno ukazuju na pokušaj prikrivanja neprikladnih izjava:



- Igrači koji pribegavaju takvim gestovima očigledno pokušavaju da sakriju ono što govore. Očigledno shvataju da govore nešto neprikladno. Kada neko pokrije usta, to znači da ima šta da sakrije. Moramo odlučno da odgovorimo preduzimanjem efikasnih mera protiv manifestacija rasizma - najavio je prvi čovek svetske kuće fudbala.

Sada je to sprovedeno u delo. I ne samo to!

Gianni Infantino: “If a player covers his mouth & says something, and this has a racist consequence, he has to be SENT OFF." He said pic.twitter.com/0QgDcUNuO9 — Sports Flash (@Sportsflash_ke) March 2, 2026

Međunarodni odbor fudbalskih saveza (engl. International Football Association Board), poznat po svom akronimu IFAB, je međunarodno telo koje određuje fudbalska pravila i doneo je nekoliko novih.

I, evo kako se povodom njegovih najnovijih odluka oglasila FIFA:

"Na posebnom sastanku održanom u Vankuveru, Kanada, IFAB je jednoglasno odobrio dva amandmana na Pravilnik koje je predložila FIFA, kako bi se rešilo pitanje diskriminatornog i neprimerenog ponašanja.

Kako je dogovoreno na godišnjem sastanku IFAB-a u februaru, ove odluke su donete nakon temeljnih konsultacija koje je vodila FIFA sa svim ključnim zainteresovanim stranama:

Igrači koji pokrivaju usta u situacijama sukoba sa protivnicima



Po nahođenju organizatora takmičenja, svaki igrač koji pokriva usta u sukobu sa protivnikom može biti sankcionisan crvenim kartonom.

Igrači koji napuštaju teren za igru u znak protesta zbog sudijske odluke



Po nahođenju organizatora takmičenja, sudija može sankcionisati crvenim kartonom svakog igrača koji napusti teren za igru u znak protesta zbog sudijske odluke. Ovo novo pravilo će se primenjivati i na svakog službenog lica tima koje podstiče igrače da napuste teren za igru.

Tim koji prouzrokuje prekid utakmice, u principu će izgubiti utakmicu.

O ovim amandmanima na postojeća pravila fudbala biće obavešteno svih 48 timova -učesnika na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026 u narednim nedeljama", ističe se u saopštenju FIFA.

Veliki turnir, velike i promene

Svetsko prvenstvo 2026. biće najveće u istoriji sa 48 reprezentacija i 104 utakmice - drastično uvećanje u odnosu na ona 64 meča u Kataru. Sa tolikim povećanjem broja utakmica, FIFA želi da osigura da "svaki minut bude ispunjen uzbuđenjem" kako bi održala interesovanje gledalaca širom sveta, posebno mlađih generacija.

Predsednik FIFA Đani Infantino pohvalio je promene kao "evolutivne korake koji štite dušu igre", posebno važne za severnoameričko tržište koje bi moglo da privuče preko pet miliona posetilaca na tamošnje mundijalske mečeve.

Promene zvanično stupaju na snagu 1. juna 2026. godine, tačno na vreme za početak Svetskog prvenstva (11. juna). Navijači koji budu gledali utakmice - bilo uživo na stadionima poput Metlajf stadiona u Nju Džersiju ili Acteka u Meksiko Sitiju, bilo preko televizije - gledaće fudbal kakav nikada ranije nisu videli na Mundijalu. Takav je bar plan FIFA i IFAB.

A kako god da bude, pratite fudbal i na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

