Ostrvo zavijeno u crno! Preminula legenda engleskog fudbala

TUGA na Ostrvu!

Legenda Blekburn Roversa Toni Parks tragično je preminuo u 76. godini.

Rođen u Šefildu odigrao je 350 utakmica za Blekburn u svojoj igračkoj karijeri između 1970. i 1982. godine.

Toni Parks je praktično celu svoju fudbalsku karijere proveo kao igrač i trener u Blekburnu. On je šest puta obavljao ulogu privremenog menadžera u klubu između 1986. i 2004. godine.

Blekburn je objavio saopštenje u kojem je objavio Parksovu smrt:

- Blekburn Roversi su slomljeni zbog smrti Tonija Parksa. Prava legenda kluba, često nazivan "gospodin Blekburn Rovers", Toni je preminuo sinoć u 76. godini. Svi u klubu izražavaju najdublje saučešće Tonijevoj ćerki Natali i svoj njegovoj porodici i prijateljima u ovom neverovatno tužnom trenutku. Posebna počast biće održana kako bi se proslavio Tonijev život i njegov izuzetan doprinos istoriji kluba na našoj poslednjoj domaćoj utakmici sezone protiv Lester Sitija u subotu, 2. maja - oprostio se Blekburn od svoje ikone.

Blackburn Rovers are devastated to learn of the passing of Tony Parkes.



A true club legend, often referred to as ‘Mr Blackburn Rovers’, Tony passed away last night at the age of 76.



Everyone at the club sends their deepest heartfelt condolences to Tony’s daughter Natalie and… pic.twitter.com/lOwX8E3fLd — Blackburn Rovers (@Rovers) April 23, 2026