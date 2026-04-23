Ostrvo zavijeno u crno! Preminula legenda engleskog fudbala

23. 04. 2026. u 12:20

Острво завијено у црно! Преминула легенда енглеског фудбала

David Blunsden / Actionplus / Profimedia

Legenda Blekburn Roversa Toni Parks tragično je preminuo u 76. godini.

Rođen u Šefildu odigrao je 350 utakmica za Blekburn u svojoj igračkoj karijeri između 1970. i 1982. godine.

Toni Parks je praktično celu svoju fudbalsku karijere proveo kao igrač i trener u Blekburnu.  On je šest puta obavljao ulogu privremenog menadžera u klubu između 1986. i 2004. godine.

Blekburn je objavio saopštenje u kojem je objavio Parksovu smrt:

- Blekburn Roversi su slomljeni zbog smrti Tonija Parksa. Prava legenda kluba, često nazivan "gospodin Blekburn Rovers", Toni je preminuo sinoć u 76. godini. Svi u klubu izražavaju najdublje saučešće Tonijevoj ćerki Natali i svoj njegovoj porodici i prijateljima u ovom neverovatno tužnom trenutku. Posebna počast biće održana kako bi se proslavio Tonijev život i njegov izuzetan doprinos istoriji kluba na našoj poslednjoj domaćoj utakmici sezone protiv Lester Sitija u subotu, 2. maja - oprostio se Blekburn od svoje ikone.

"Najzgodnija prevarantkinja 21. veka" donela šok-odluku! Svet je zatečen, posle najnovijeg skandala je nestala, a sada...

Njena životna priča je pomalo nestvarna. Uostalom, filmski deluje scenario: teniserka nestaje s terena bez pozdrava, bez saopštenja, bez reči zbogom. Svet saznaje da je penzionisana tek kad joj je uklonjeno ime sa liste aktivnih igrača i to od strane Agencije za integritet tenisa. Telefoni isključeni — i njen, i očev, i majčin. Mediji špekulišu o bekstvu. Poslednji meč odigrala je u drugom kolu Majami opena protiv Ige Švjontek u martu 2024. Tako se, tiho i misteriozno, u maju iste godine završila karijera Kamile Đorđi — a tek onda je počela prava priča.

Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

