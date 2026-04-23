Ostrvo zavijeno u crno! Preminula legenda engleskog fudbala
TUGA na Ostrvu!
Legenda Blekburn Roversa Toni Parks tragično je preminuo u 76. godini.
Rođen u Šefildu odigrao je 350 utakmica za Blekburn u svojoj igračkoj karijeri između 1970. i 1982. godine.
Toni Parks je praktično celu svoju fudbalsku karijere proveo kao igrač i trener u Blekburnu. On je šest puta obavljao ulogu privremenog menadžera u klubu između 1986. i 2004. godine.
Blekburn je objavio saopštenje u kojem je objavio Parksovu smrt:
- Blekburn Roversi su slomljeni zbog smrti Tonija Parksa. Prava legenda kluba, često nazivan "gospodin Blekburn Rovers", Toni je preminuo sinoć u 76. godini. Svi u klubu izražavaju najdublje saučešće Tonijevoj ćerki Natali i svoj njegovoj porodici i prijateljima u ovom neverovatno tužnom trenutku. Posebna počast biće održana kako bi se proslavio Tonijev život i njegov izuzetan doprinos istoriji kluba na našoj poslednjoj domaćoj utakmici sezone protiv Lester Sitija u subotu, 2. maja - oprostio se Blekburn od svoje ikone.
