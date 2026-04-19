Šta uradi, Kristijano? Ronaldo se obrukao kao nikad pre! Smeje mu se ceo svet! (VIDEO)
Istorijska bruka portugalskog napadača.
Fudbaleri Al Nasra pobedili su kao gosti Al Vasl sa 4:0 u prvom meču četvrtfinala Azijske lige šampiona 2.
Ovaj susret je obeležio jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo, koji se propisno obrukao.
Legendarni Portugalac je postigao gol, mogao je i drugi, ali je promašio nemoguće.
Bivši igrač Reala, Juventusa i Mančester junajteda se našao sam ispred protivničkog golmana, ali je promašio mrežu, poslavši loptu glavom preko gola.
Koliko se obrukao, svedoči podatak da ni sam Ronaldo nije mogao da veruje šta je uradio i uhvatio se za glavu.
Treba reći da su, osim njega, strelci za Al Nasr bili: Injigo Martinez, Abdulelal Al Amri i Sadio Mane.
