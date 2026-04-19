Šta uradi, Kristijano? Ronaldo se obrukao kao nikad pre! Smeje mu se ceo svet! (VIDEO)

Istorijska bruka portugalskog napadača.

Fudbaleri Al Nasra pobedili su kao gosti Al Vasl sa 4:0 u prvom meču četvrtfinala Azijske lige šampiona 2.

Ovaj susret je obeležio jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo, koji se propisno obrukao.

Legendarni Portugalac je postigao gol, mogao je i drugi, ali je promašio nemoguće.

Bivši igrač Reala, Juventusa i Mančester junajteda se našao sam ispred protivničkog golmana, ali je promašio mrežu, poslavši loptu glavom preko gola.

Even Ronaldo couldn't believe how he didn't score here. — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) April 19, 2026

Koliko se obrukao, svedoči podatak da ni sam Ronaldo nije mogao da veruje šta je uradio i uhvatio se za glavu.

Treba reći da su, osim njega, strelci za Al Nasr bili: Injigo Martinez, Abdulelal Al Amri i Sadio Mane.

