Došlo vreme za rastanak: Stanković se oprašta!
Uskoro u dobro poznatoj sredini.
amo godinu dana bilo je dovoljno Aleksandru Stankoviću da "eksplodira" u Belgiji i fenomenalnim partijama skrene pažnju u Klub Brižu.
Belgijski velikan mogao bi još i da zaradi na srpskom fudbaleru, koji je na "Jan Brejdel" stadion stigao iz Intera.
Belgijanci su reprezentativca Srbije kupili za 10 miliona evra, ali je sada za njega stigla ponuda od 13.000.000 evropskih novčanica više, međutim, tamošnji velikan ostao bi bez lidera ekipe i jednog od najvećih talenata u Evropi.
"Korijere delo Sport" tvrdi da će Inter gotovo sigurno aktivirati otkupnu klauzulu i za 23.000.000 evra na "Đuzepe Meacu" vratiti Aleksandra Stankovića iz Klub Briža, što svakako izaziva dvostruki efekat u Belgiji.
Upravo zato na "Jan Brejdelu" već razmišljaju o zameni za srpskog reprezentativca.
Kako prenosi "Fudbal fokus” u klubu će pokušati da za novac od najavljenog transfera angažuju adekvatnu zamenu, ali i potraže rešenja na drugim deficitarnim pozcijama.
