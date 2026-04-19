Kraj sage, povratak Lukakua! Napoli u nastavku prvenstva jači za snažnog napadača

Belgijski fudbaler Romelu Lukaku je spreman da se vrati u Napoli nakon nesuglasica sa klubom.

Kako prenosi "Korijere delo Sport", iskusni napadač bi trebalo da se priključi treninzima već u ponedeljak, uoči poslednjih pet kola sezone 2025/26 u Seriji A. Odluku o povratku Lukaku je, navodno, saopštio čelnicima kluba preko svog agenta.

Navodi se i da Lukaku i trener Antonio Konte nisu imali direktan kontakt još od pobede Napolija nad Kaljarijem rezultatom 1:0, 20. marta.

Međutim nesuglasice su sada iza njih i Belgijanac će ponovo biti na raspolaganju iskusnom italijanskom treneru.

