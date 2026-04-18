"Najeći fenomen koji je sve ikada video!" Nejmar ovako nešto nije pričao ni za Mesija!

Brazilski fudbaler Nejmar nahvalio je novu zvezdu svetskog fudbala, Lamina Jamala.

"Istinski verujem da je Lamin Jamal najveći fudbalski tinejdžerski fenomen kojeg je svet ikada video. Ranije smo imali Lea Mesija, zatim su ljudi dosta pričali i o meni, ali ovo što Lamin radi s 18 godina je neverovatno", rekao je Nejmar.

On ne krije da žali što su Jamal i Barsa ispali od Atletiko Madrida, jer su bili bolji tim.

"Bio sam zaista tužan zbog njega kada je Barselona ispala iz Lige šampiona. Jamal je dao sve od sebe, dao je gol, pokrenuo preokret, ali fudbal je jednostavno takav i apsolutno sve je moguće. Međutim, njegovo vreme dolazi i nadam se da će već sledeće godine osvojiti Ligu šampiona. Zašto onda ne i Zlatnu loptu? Zaista je neverovatan. On je jedan od onih fudbalera koji će zauvek imati moju podršku i naklonost", zaključio je Nejmar.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“