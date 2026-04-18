Fudbal

"Najeći fenomen koji je sve ikada video!" Nejmar ovako nešto nije pričao ni za Mesija!

Filip Milošević

18. 04. 2026. u 12:07

Brazilski fudbaler Nejmar nahvalio je novu zvezdu svetskog fudbala, Lamina Jamala.

Најећи феномен који је све икада видео! Нејмар овако нешто није причао ни за Месија!

Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

"Istinski verujem da je Lamin Jamal najveći fudbalski tinejdžerski fenomen kojeg je svet ikada video. Ranije smo imali Lea Mesija, zatim su ljudi dosta pričali i o meni, ali ovo što Lamin radi s 18 godina je neverovatno", rekao je Nejmar.

On ne krije da žali što su Jamal i Barsa ispali od Atletiko Madrida, jer su bili bolji tim.

"Bio sam zaista tužan zbog njega kada je Barselona ispala iz Lige šampiona. Jamal je dao sve od sebe, dao je gol, pokrenuo preokret, ali fudbal je jednostavno takav i apsolutno sve je moguće. Međutim, njegovo vreme dolazi i nadam se da će već sledeće godine osvojiti Ligu šampiona. Zašto onda ne i Zlatnu loptu? Zaista je neverovatan. On je jedan od onih fudbalera koji će zauvek imati moju podršku i naklonost", zaključio je Nejmar. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tri uslova Irana za prolaz kroz Ormuski moreuz: Preti potpuno zatvaranje i haos na tržištu nafte

Tri uslova Irana za prolaz kroz Ormuski moreuz: Preti potpuno zatvaranje i haos na tržištu nafte