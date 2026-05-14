DRAMA U PEKINGU: Moralo da interveniše Trampovo osoblje (VIDEO)

В. Н.

14. 05. 2026. u 08:39

PREDSEDNICI Kine i SAD danas su posetili Hram neba, drevni kompleks hramova u Pekingu i veliku turističku atrakciju u kineskoj prestonici. Tom prilikom je prema pisanju američkih mediji do neugodne situacije za njih.

ДРАМА У ПЕКИНГУ: Морало да интервенише Трампово особље (ВИДЕО)

Foto: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Tramp i Si su napustili Hram neba, nakon čega bi američki predsednik trebalo da se vrati u hotel, pre velikog državnog banketa koji će uveče po vremenu u Pekingu, gde je sada rano popodne, prirediti kineski lider.

NBC njuz javlja da je kinesko obezbeđenje blokiralo američke novinare ne dozvoljavajući im da napuste kompleks Hrama neba.

Navodi se da su napetosti toliko ekslirale da je osoblje iz američke vlade koje prati Trampa moralo da interveniše i zahteva da se novinarima iz SAD dopusti da odu odatle.

Tramp i Si u Hramu neba

Nakon kratkog poziranja za fotografe, dvojica predsednika su prošetali kompleksom koji je veće dva dana zatvoren za "obične" posetioce.

- Sjajno mesto, neverovatno. Kina je prelepa - kazao je Tramp Siju.

U ovom ogromnom drevnom verskom kompleksu su carevi iz kineskih dinastija dinastija Ming i Ćing prinosili žrtve i molili se za bogate žetve.

Novinari koji prate predsednike tokom posete Hramu neba dva puta su pitali da li je bilo razgovora o Tajvanu, ali ni Tramp ni Si nisu odgovorili na to.

(Kurir)

"SRBIN OTIŠAO DA ŽIVI U ŠUMI - I TO U ŠATORU: "Neću ga napustiti makar sutra umro - neću više sa ološem i umobolnicima"

"Jeste li primetili kako je Putin NAZVAO Zelenskog? Tu reč do sad nije koristio!"

