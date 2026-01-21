Fudbal

KAKAV SPISAK! Evo koga je Dejan Stanković poveo u Švedsku na presudan meč Lige Evrope, Malme - Crvena zvezda

Новости онлине

21. 01. 2026. u 16:25

Fudbaleri Crvene zvezde će gostovati Malmeu u nastavku nadmetanja u Ligi Evrope, a delegacija s Marakane otisnula se ovog popodneva na put ka severu Evrope.

FOTO: FK Crvena zvezda

Stari/novi šef stručnog štaba crvneo-belih, Dejan Stanković, u Švedsku je poveo 23 igrača.

Na spisku su:

Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Stefan Gudelj, Rodrigao, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Katai, Marko Arnautović, Bruno Duarte.

Nemanja Radonjić među putnicima na Zvezdin meč sa Malmeom u UEFA Ligi Evrope / FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, susret Malme - FK Crvena zvezda biće odigran u četvrtak, 22. januara od 18.45, uz prenos na portalu "Novosti".

Fudbaleri Crvene zvezde se trenutno nalaze na 17. mestu na tabeli Lige Evrope sa 10 bodova, dok je Malme na 34. poziciji sa jednim bodom.

Ko sudi Zvezdi?

Nemački sudija Saša Štegeman biće glavni arbitar na utakmici sedmog kola Lige Evrope između Malmea i Crvene zvezde, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).


Pomoćne sudije biće Kristof Ginš i Marko Ahmiler, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Martina Petersena. U VAR sobi biće takođe Nemci, Paskal Miler i Benjamin Kortus.

Tabela Lige Evrope

Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde

 

