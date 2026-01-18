Fudbal

"POBILI SMO SE!" Trener FK Partizan Nenad Stojaković otkrio detalje iz Antalije, sa priprema crno-belih

18. 01. 2026. u 17:33

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas da su "crno-beli" odigrali kvalitetnu utakmici protiv ekipe Rakova na pripremama u turskoj Antaliji.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana i Rakova odigrali su danas bez pobednika, 1:1.

"Kvalitetna utakmica i kvalitetan protivnik. Pravi rival, negde smo se pobili, kada daš sto odsto... Nažalost nije došla rezultatska nagrada, ali bilo je kvalitetnih stvari i moram da budem zadovoljan. Borba, trčanje, to je bilo na nivou", rekao je Stojaković posle meča za TV Arena sport.

Trener Partizana je potom pohvalio mlade igrače "crno-belih".

"Najzadovoljniji sam time što su neki dečaci iz drugog plana dobili šansu i pokazali da Partizan može računati na njih. Na ovu mladost smo dodali još mladosti i to mi je vrlo drago", istakao je Stojaković.

Govorio je i o Matiji Niniću, koji je postigao jedini gol za Partizan na današnjem meču, ali se potom povredio.

"On je prošle godine imao problema sa tetivom. Mislim da nije ništa strašno, ali smo ga zamenili čisto iz predostrožnosti. To je to", naveo je trener Partizana.

Stojaković je prokomentarisao i novo pojačanje "crno-belih" Sebastijana Poltera.

"On je trebalo da igra manje, ali nismo imali u rosteru dovoljno igrača pa smo morali da zadovoljimo neke principe. Što se Sebastijana tiče, on je od sinoć sa nama, i od jutros pokazuje kakav je profesionalac. Mislim da smo pogodili sa njim", rekao je šef stručnog štaba crno-belih.
 

