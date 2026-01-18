"POBILI SMO SE!" Trener FK Partizan Nenad Stojaković otkrio detalje iz Antalije, sa priprema crno-belih
Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas da su "crno-beli" odigrali kvalitetnu utakmici protiv ekipe Rakova na pripremama u turskoj Antaliji.
Fudbaleri Partizana i Rakova odigrali su danas bez pobednika, 1:1.
"Kvalitetna utakmica i kvalitetan protivnik. Pravi rival, negde smo se pobili, kada daš sto odsto... Nažalost nije došla rezultatska nagrada, ali bilo je kvalitetnih stvari i moram da budem zadovoljan. Borba, trčanje, to je bilo na nivou", rekao je Stojaković posle meča za TV Arena sport.
Trener Partizana je potom pohvalio mlade igrače "crno-belih".
"Najzadovoljniji sam time što su neki dečaci iz drugog plana dobili šansu i pokazali da Partizan može računati na njih. Na ovu mladost smo dodali još mladosti i to mi je vrlo drago", istakao je Stojaković.
Govorio je i o Matiji Niniću, koji je postigao jedini gol za Partizan na današnjem meču, ali se potom povredio.
"On je prošle godine imao problema sa tetivom. Mislim da nije ništa strašno, ali smo ga zamenili čisto iz predostrožnosti. To je to", naveo je trener Partizana.
Stojaković je prokomentarisao i novo pojačanje "crno-belih" Sebastijana Poltera.
"On je trebalo da igra manje, ali nismo imali u rosteru dovoljno igrača pa smo morali da zadovoljimo neke principe. Što se Sebastijana tiče, on je od sinoć sa nama, i od jutros pokazuje kakav je profesionalac. Mislim da smo pogodili sa njim", rekao je šef stručnog štaba crno-belih.
Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu
18. 01. 2026. u 15:05
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)