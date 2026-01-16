ŽREB ZA OSMINU FINALA LIGE KONFERENCIJA: Zrinjski na noge Kristal Palasu
U sedištu Evropske fudbalske unije (UEFA) u Nionu danas je održan žreb za plej-of za plasman u osminu finala, a jedan od kandidata za osvajanje pehara, engleski Kristal Palas, igraće protiv Zrinjskog iz Bosne i Hercegovine.
Parovi plej-ofa za osminu finala: Jagjelonija (Poljska) - Fjorentina (Italija), Drita (tzv. Kosovo) - Celje (Slovenija), Omonija (Kipar) - Rijeka (Hrvatska), Noa (Jermenija) - AZ Alkmar (Holandija), Zrinjski (Bosna i Hercegovina) - Kristal Palas (Engleska), Škendija (Severna Makedonija) - Samsun (Turska), KUPS (Finska) - Leh (Poljska), Sigma (Češka) - Lozana (Švajcarska).
Utakmice plej-ofa igraće se 19. i 26. februara.
Direktan plasman u polufinale obezbedili su Strazbur (Francuska), Rakov (Poljska), AEK Atina (Grčka), Sparta Prag (Češka), Rajo Valjekano (Španija), Šahtjor Donjeck (Ukrajina), Majnc (Nemačka) i AEK Larnaka (Kipar).
Pobednik Lige konferencija imaće siguran plasman u Ligu Evrope naredne sezone.
