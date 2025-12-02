Fudbal

NOVA "SEČA" SUPERLIGAŠA: Ispao i Železničar iz Kupa Srbije!

Filip Milošević

02. 12. 2025. u 17:45

Fudbaleri Trajala savladali su Železničar sa 2:1 u osmini finala Kupa Srbije.

НОВА СЕЧА СУПЕРЛИГАША: Испао и Железничар из Купа Србије!

foto: N. Paraušić

Odluka trenera "dizelke" Radomira Kokovića da odmori glavne poluge tima, ali i crveni kartton golmana Ognjena Lukića u 7. minut, dali su prednost gostima, koji su dobru partiju krunisali najvećim uspehom u istoriji u Kupu.

Oni su u drugom poluvremenu uspeli sa igračem više da postignu dva gola u 54 i 57. minutu, i pred kraj meča da prime jedan u 87. minutu, te tako sa 2:1 prođu dalje.

