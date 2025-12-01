USTAŠE SE POVAMPIRILE: Evo šta su danas uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)

Najnovije vesti iz Hrvatske - zapravo, deluju kao da se vratilo nešto staro, zlo i vrlo opasno.

Ustašstvo se vraća na sva veća vrata u "lijepoj njihovoj", a najnoviji primer stiže iz okoline Splita.

Ovako je hrvatski portal "24sata" objavio šta se dogodilo:

"U jutarnjim satima u ponedeljak, 1. decembra, netko je na travnjaku fudbalskog kluba Solin (Solin se nalazi pored Splita, prim. prev.) iscrtao simbol koji je najviše ostao vezan uz nacističku Nemačku, svastiku, odnosno kukasti krst. Do podneva su reagovali iz kluba i zatrpali deo terena na komu je neko skinuo sloj trave u obliku spomenutog simbola, a o svemu se oglasio i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević.

- U demokratskom svetu i društvu u kojem živimo svako ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, kad to mišljenje promoviše totalitarne režime koji su odneli milione života i podstiču bilo kakve oblike nasilja, mržnje, netrpeljivosti ili uništenja, onda pričamo o nečem sasvim drugom, onda je to za svaku osudu - napisao je na Fesjbuku pa objasnio:

- Iscrtavanje “svastike” na travnjaku NK Solina prijavljeno je MUP-u te se nadam da će počinitelji biti pronađeni i adekvatno kažnjeni. U ovo Božićno vreme morali bismo širiti toplinu i ljubav, a ne sejati mržnju i netrpeljivost prema bilo kome. Protiv sam širenja bilo kakvog oblika mržnje i netrpeljivosti, osuđujem svaki pokušaj promovisanja fašizma, nacizma, komunizma i svakog drugog oblika vladanja pod kojim su mučeni i ubijani milioni nevinih ljudi."

Glas gradonačelnika Solina, nažalost, ne čuju mnogi u Hrvatskoj, jer primera povampirenog ustaštva ima sve više, i više.

Evo samo nekoliko primera iz prethodnih meseci:

