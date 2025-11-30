VELIKI TRIJUMF MANČESTER JUNAJTEDA: Nakon preokreta srušen Kristal Palas

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su danas u Londonu ekipu Kristal Palasa rezultatom 2:1 (0:1) u utakmici 13. kola engleske Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Kristal Palas je poveo u 36. minutu iz penala, a u listu strelaca upisao se Žan-Filip Mateta.

Fudbaleri Mančester junajteda su u drugom poluvremenu uspeli da stignu do preokreta i do pobede u Premijer ligi posle više od mesec dana. Golove za "crvene đavole" postigli su Džošua Zirkze u 54. i Mejson Maunt u 63. minutu.

Bruno Fernandes sada ima više asistencija u Premijer ligi za Mančester junajted (56) nego Pol Skols (55). Samo su Rajan Gigs (162), Vejn Runi (93) i Dejvid Bekam (80) imali više.

Mančester junajted se nalazi na šestom mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 21 bodom, dok je Kristal Palas na sedmoj poziciji sa 20.

Fudbaleri Mančester junajteda će u narednom, 14. kolu Premijer lige dočekati Vest Hem, dok će Kristal Palas gostovati Barnliju.

