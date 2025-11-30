VELIKI TRIJUMF MANČESTER JUNAJTEDA: Nakon preokreta srušen Kristal Palas
Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su danas u Londonu ekipu Kristal Palasa rezultatom 2:1 (0:1) u utakmici 13. kola engleske Premijer lige.
Kristal Palas je poveo u 36. minutu iz penala, a u listu strelaca upisao se Žan-Filip Mateta.
Fudbaleri Mančester junajteda su u drugom poluvremenu uspeli da stignu do preokreta i do pobede u Premijer ligi posle više od mesec dana. Golove za "crvene đavole" postigli su Džošua Zirkze u 54. i Mejson Maunt u 63. minutu.
Bruno Fernandes sada ima više asistencija u Premijer ligi za Mančester junajted (56) nego Pol Skols (55). Samo su Rajan Gigs (162), Vejn Runi (93) i Dejvid Bekam (80) imali više.
Mančester junajted se nalazi na šestom mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 21 bodom, dok je Kristal Palas na sedmoj poziciji sa 20.
Fudbaleri Mančester junajteda će u narednom, 14. kolu Premijer lige dočekati Vest Hem, dok će Kristal Palas gostovati Barnliju.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru
30. 11. 2025. u 14:29
UŽAS! Prevrnuo se autobus sa mladim sportistima (VIDEO)
30. 11. 2025. u 12:50
NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
30. 11. 2025. u 09:24
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)