Fudbal

IZGUBILI MEČ, PA POSTALI HEROJI! Fudbaleri spasili čoveka iz automobila u plamenu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 11. 2025. u 09:12

Nakon utakmice u Ždralovima, gde su poraženi 2:1, fudbaleri Uskoka nisu ni mislili da će postati glavne zvezde. Oni su u večernjim časovima svedočili saobraćajnoj nesreći kod Maslenice, ali nisu bili nemi posmatrači.

ИЗГУБИЛИ МЕЧ, ПА ПОСТАЛИ ХЕРОЈИ! Фудбалери спасили човека из аутомобила у пламену (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Facebook/Nogometni klub Uskok Klis

Kako prenosi Dalmatinski portal, autobus Uskoka, koji je lakše oštećen, udario je automobil u zadnji deo, a vozilo je potom nekontrolisano udarilo u vozilo hitne pomoći i planulo. U gorućem automobilu bila su tri putnika.

Igrači Uskoka, među kojima su bili Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković, bez oklevanja su potrčali ka vozilu i uspeli da izvuku vozača iz vatrene zamke u poslednjem trenutku, spasivši mu život.

Plamen je ubrzo zahvatio ceo automobil, ali zahvaljujući hrabrosti fudbalera tragedija je izbegnuta. Na mesto nesreće stigle su nadležne službe, a ključni moment bio je upravo u prvim sekundama kada su igrači reagovali.

U večeri koja je počela sportskim porazom, Uskoci su se kući vratili kao pravi heroji.

