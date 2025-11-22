IZGUBILI MEČ, PA POSTALI HEROJI! Fudbaleri spasili čoveka iz automobila u plamenu (VIDEO)
Nakon utakmice u Ždralovima, gde su poraženi 2:1, fudbaleri Uskoka nisu ni mislili da će postati glavne zvezde. Oni su u večernjim časovima svedočili saobraćajnoj nesreći kod Maslenice, ali nisu bili nemi posmatrači.
Kako prenosi Dalmatinski portal, autobus Uskoka, koji je lakše oštećen, udario je automobil u zadnji deo, a vozilo je potom nekontrolisano udarilo u vozilo hitne pomoći i planulo. U gorućem automobilu bila su tri putnika.
Igrači Uskoka, među kojima su bili Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković, bez oklevanja su potrčali ka vozilu i uspeli da izvuku vozača iz vatrene zamke u poslednjem trenutku, spasivši mu život.
Plamen je ubrzo zahvatio ceo automobil, ali zahvaljujući hrabrosti fudbalera tragedija je izbegnuta. Na mesto nesreće stigle su nadležne službe, a ključni moment bio je upravo u prvim sekundama kada su igrači reagovali.
U večeri koja je počela sportskim porazom, Uskoci su se kući vratili kao pravi heroji.
