BARSELONA SE VRAĆA NA "KAMP NOU": Srećni smo, osećaj na treningu je bio neverovatan
TRENER fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je danas pred utakmicu protiv Atletik Bilbaa da je njegova ekipa srećna zbog povratka na "Kamp Nou", kao i da je osećaj na prvom treningu na stadionu bio neverovatan.
Katalonci će u subotu igrati prvu utakmicu na stadionu "Kamp Nou", posle renoviranja koje je počelo u julu 2023. godine, a koje još uvek nije završeno.
Španski prvak je dobio dozvolu da na stadionu prisustvuje nešto više od 45.000 gledalaca, što je manje od 50 odsto ukupnog kapaciteta.
- Osećaj na treningu je bio neverovatan, pogotovo sa navijačima. Srećni smo i nadam se da će nam to dati dodatnu prednost, zahvaljujući navijačima koji će biti blizu terena. Oni nam uvek pomažu i divno je videti ovu vezu između tima i navijača - rekao je Flik, a prenosi sajt kluba.
On je naveo da Atletik Bilbao ima mnogo kvalitetnih fudbalera u ekipi.
- Ovo će biti lepa prilika da odmerimo snage sa njima. Pred nama je dug put ove sezone, baš kao i prošle godine, ne smemo da sumnjamo u način na koji želimo da igramo. Ostajemo na istom putu.
Trener Barselone je poručio da se Đoan Garsija oporavio od povrede i da će igrati od prvog minuta, dok je neizvestan nastup Markusa Rašforda.
- Rafinja se vratio, ali ostaje da se vidi koliko minuta može da igra. Rašford ima temperaturu i propustio je trening juče i danas. Nisam siguran da će moći da igra. Što se tiče Pedrija, ne želimo da vršimo pritisak na njega, uskoro će se vratiti - zaključio je Flik.
Fudbaleri Barselone dočekaće u subotu od 16.15 časova Atletik Bilbao u 13. kolu španskog prvenstva.
Katalonci se nalaze na drugom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 28 bodova, dok je Bilbao na sedmoj poziciji sa 17.
