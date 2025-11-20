ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.

FOTO: UEFA

Saopštenje srpskog prvaka prenosimo u celosti:

"Usvojena Zvezdina žalba, zvezdaši mogu u Grac

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je UEFA promenila prethodnu odluku i omogućila prisustvo naših navijača na gostovanju protiv Šturma u Gracu 11. decembra u okviru šestog kola Lige Evrope.

Nakon što je naš klub uložio zvaničnu žalbu, nadležni organi UEFA detaljno su razmotrili iznete argumente i usvojili naš zahtev.

‍

U žalbenom postupku Crvena zvezda je jasno istakla da skandiranje „Mi smo cigani, najjači smo, najjači“ u kontekstu navijačke kulture našeg kluba nema negativnu niti uvredljivu konotaciju, već predstavlja deo identiteta koji naši navijači koriste bez ikakve diskriminatorske namere. UEFA je uvažila navedeno objašnjenje i ocenila da nema osnova za prethodno izrečenu zabranu.

Samim tim, navijačima Crvene zvezde biće omogućeno da organizovano prisustvuju utakmici u Gracu. Smatramo da su naši navijači ovu odluku u potpunosti zaslužili podrškom, sportskim ponašanjem i prisustvom na svakom gostovanju", ističu na Marakani.

