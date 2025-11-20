ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
Saopštenje srpskog prvaka prenosimo u celosti:
"Usvojena Zvezdina žalba, zvezdaši mogu u Grac
Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je UEFA promenila prethodnu odluku i omogućila prisustvo naših navijača na gostovanju protiv Šturma u Gracu 11. decembra u okviru šestog kola Lige Evrope.
Nakon što je naš klub uložio zvaničnu žalbu, nadležni organi UEFA detaljno su razmotrili iznete argumente i usvojili naš zahtev.
U žalbenom postupku Crvena zvezda je jasno istakla da skandiranje „Mi smo cigani, najjači smo, najjači“ u kontekstu navijačke kulture našeg kluba nema negativnu niti uvredljivu konotaciju, već predstavlja deo identiteta koji naši navijači koriste bez ikakve diskriminatorske namere. UEFA je uvažila navedeno objašnjenje i ocenila da nema osnova za prethodno izrečenu zabranu.
Samim tim, navijačima Crvene zvezde biće omogućeno da organizovano prisustvuju utakmici u Gracu. Smatramo da su naši navijači ovu odluku u potpunosti zaslužili podrškom, sportskim ponašanjem i prisustvom na svakom gostovanju", ističu na Marakani.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde
Preporučujemo
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
20. 11. 2025. u 13:02
SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
20. 11. 2025. u 14:41
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
19. 11. 2025. u 19:55
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
20. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)