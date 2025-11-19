SRPSKI FUDBAL U SVETSKOM VRHU! Superligi nema ravne po ovom parametru

Prema novom izveštaju "CIES fudbalske opservatorije" Superliga Srbije nalazi se na visokom drugom mestu po jednom bitnom parametru.

FOTO: A. Ilić

Srpska elitna liga druga je u svetu po broju odigranih minuta fudbalera do 21 godine koji su istovremeno domaći, odnosno reprezentativno podobni igrači.

Analizirano je 50 najjačih liga u kalendarskoj 2025. godini. Prvo mesto zauzela je australijska A-Liga.

Tamošnji mladi fudbaleri provode 17,7 odsto ukupnog vremena na terenu.

Srbija se odmah našla iza Australije, sa impresivnih 15,8 odsto minuta za igrače do 21 godine, dok je trećeplasirana danska Superliga sa 11,7 odsto.

Superliga Srbije se našla u samom svetskom vrhu uglavnom zahvaljujući pravilu o obaveznom prisustvu dva bonus igrača u svakom timu, što je podiglo šansu mladim fudbalerima da se afirmišu na najvećoj domaćoj sceni.

FOTO: Printskrin/CIES

Kada je reč o najjačim ligama Evrope, rezultati su znatno skromniji.

Francuska Liga 1 zauzela je tek 17. poziciju sa 7,8 odsto minuta za mlađe igrače, dok su na samom dnu lestvice italijanska Serija A (1,9 odsto) i engleska Premier liga (2,4 odsto), što je iznenađujuće nizak procenat za takmičenja takvog ranga.

Izveštaj se bavi i ukupnim brojem mladih fudbalera koji su dobili šansu u ovih 50 liga tokom 2025. godine.

Na toj listi prednjači Argentina sa čak 213 igrača do 21 godine i preko 112.000 odigranih minuta. Slede Kolumbija sa 185 i Brazil sa 173 mlada fudbalera. Francuska se takođe ističe i po broju igrača i po njihovim ukupnim minutama, kao i po tzv. "kumulativnom iskustvu" zasnovanom na nivou takmičenja.

