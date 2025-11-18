Fudbal

NIŠTA BAJERN, SAMO BETIS! Bivši igrač Mančester junajteda odbio "Bavarce" zbog sreće u Sevilji

Filip Milošević

18. 11. 2025. u 19:15

Jedan od najboljih fudbalera Betisa, Brazilac Antoni, mogao je vrlo lako prošlog leta da se nađe u Minhenu i obuče dres Bajerna, ali izabrao je tamo gde je najsrećniji a to je tim iz Sevilje.

Foto: Profimedia

"Bajern je pokušao da me dovede u poslednja 24 časa u letnjem prelaznom roku. Kompani me je lično zvao, pričali smo i rekao mi je da je moj veliki fan. Ali, ja sam već dao obećanje Betisu i nisam mogao da ih izdam. Betis za mene znači sreća", otkrio je Antoni.

Podsetimo, Betis je letos otkupio Antonija od Junajteda za 22.000.000 evra, s tim što je engleski klub zadržao veliki procenat od njegove naredne prodaje.

