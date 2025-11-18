RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije izgleda nije bio (samo) zbog loših rezultata.
Dok se Stanković vrlo emotivno opraštao od Spartaka, ruski mediji su istraživali šta je tačno bio razlog što je Srbin dobio otkaz.
I, "Šampionat" je došao do sledećih saznanja, koje prenosimo u celosti:
"Stanković nije otpušten samo zbog svojih rezultata
Postoji važniji razlog.
Prikupili smo za vas naše insajderske informacije o trenerskoj situaciji u Spartaku:
Glavni razlozi za njegovo otpuštanje
1. Rezultati. S obzirom na snagu tima, aktuelno stanje jeste neuspeh.
2. Ali još je važniji bio - "gubitak" svlačionice. Klub je početkom jeseni shvatio da tim nema budućnosti sa Stankovićem, upravo zbog atmosfere. Naši izvori u Spartaku opisuju situaciju ovako: „Da, nije super taktičar, ali Dejan je trebalo da bude vođa svlačionice. Ali je nesrećno podbacio. Svlačionica je odavno izgubljena.“ Trener je okrivio igrače za prolećni poraz od CSKA...
Zašto su odlagali njegovo otpuštanje?
Glavni razlog je bio nedostatak spremne zamene. Strpljenje je puklo nakon Stankovićevih komentara da želi da se vrati kući svojoj porodici i njegovog napada na novinara u Groznom. Klub je ove sukobe shvatio kao direktan poziv Srbina da ga otpusti i isplati mu zaostalu platu", ističe poemnuti medij.
U trenutku rastanka sa Stankovićem, Spartak je posle 15 odigranih kola kola u Ruskoj premijer ligi (od 30 koliko će se igrati) bio na šestom mestu tabele, sa 25 bodova.
To je osam bodova manje nego što su tada imali članovi vodećeg tandema, Krasnodar i CSKA iz Moskve - po 33.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde
Preporučujemo
DEBAKL: Hrvatska razbila Srbiju u fudbalu
18. 11. 2025. u 13:24
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)