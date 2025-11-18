RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve

Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije izgleda nije bio (samo) zbog loših rezultata.

Dok se Stanković vrlo emotivno opraštao od Spartaka, ruski mediji su istraživali šta je tačno bio razlog što je Srbin dobio otkaz.

I, "Šampionat" je došao do sledećih saznanja, koje prenosimo u celosti:

"Stanković nije otpušten samo zbog svojih rezultata

Postoji važniji razlog.

Prikupili smo za vas naše insajderske informacije o trenerskoj situaciji u Spartaku:

Glavni razlozi za njegovo otpuštanje

1. Rezultati. S obzirom na snagu tima, aktuelno stanje jeste neuspeh.



2. Ali još je važniji bio - "gubitak" svlačionice. Klub je početkom jeseni shvatio da tim nema budućnosti sa Stankovićem, upravo zbog atmosfere. Naši izvori u Spartaku opisuju situaciju ovako: „Da, nije super taktičar, ali Dejan je trebalo da bude vođa svlačionice. Ali je nesrećno podbacio. Svlačionica je odavno izgubljena.“ Trener je okrivio igrače za prolećni poraz od CSKA...

Zašto su odlagali njegovo otpuštanje?



Glavni razlog je bio nedostatak spremne zamene. Strpljenje je puklo nakon Stankovićevih komentara da želi da se vrati kući svojoj porodici i njegovog napada na novinara u Groznom. Klub je ove sukobe shvatio kao direktan poziv Srbina da ga otpusti i isplati mu zaostalu platu", ističe poemnuti medij.

U trenutku rastanka sa Stankovićem, Spartak je posle 15 odigranih kola kola u Ruskoj premijer ligi (od 30 koliko će se igrati) bio na šestom mestu tabele, sa 25 bodova.

To je osam bodova manje nego što su tada imali članovi vodećeg tandema, Krasnodar i CSKA iz Moskve - po 33.

